به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، حماس با صدور بیانیهای تند و صریح، سفر رئیس منطقه جداییطلب «سومالیلند» به اراضی اشغالی و طرح وی برای رسمیت بخشیدن به اشغالگری در قدس را محکوم کرد.
جنبش حماس امروز یکشنبه در این بیانیه، دیدارهای انجام شده میان مقامات این منطقه با سران رژیم صهیونیستی را به شدت تقبیح کرد و اعلام کرد: ما با شدیدترین عبارات، اقدام رئیس منطقه موسوم به اقلیم جداییطلب (سومالیلند) در سفر به رژیم صهیونیستی و دیدار با سران آن را محکوم کرده و مردود میدانیم؛ سرانی که سوابق جنایتکارانه آنها علیه ملت فلسطین و ملتهای عربی بر کسی پوشیده نیست.
این جنبش در ادامه افزود: اینان کسانی هستند که سرزمینهای فلسطین، سوریه و لبنان را اشغال کرده، مقدسات امت عربی و اسلامی را هتک حرمت میکنند و شبانهروز برای یهودیسازی شهر قدس و مسجدالاقصی ـ قبله نخست مسلمانان ـ در تلاشاند.
در بخش دیگری از این بیانیه، حماس به طرح احتمالی افتتاح دفتر نمایندگی این اقلیم در شهر قدس واکنش نشان داد و تأکید کرد: تصمیم رئیس این اقلیم برای افتتاح سفارت در قدس اشغالی، یک خطای سیاسی، عبور از تمامی عرفها و قوانین بینالمللی و دهنکجی به موضع واحد عربی و اسلامی در قبال آرمان قدس است. این یک رفتار بسیار خطرناک است که عقبنشینی فوری از آن الزامی است.
حماس با هشدار درباره عواقب این نزدیکی، از نهادهای بینالمللی اسلامی و عربی خواست تا مانع از این اقدام شوند: ما از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و تمامی طرفهای ذیربط میخواهیم که در تمامی سطوح وارد عمل شده و مانع از آن شوند که این اقلیم جداییطلب، صف واحد جهانی علیه اشغالگری را درهم بشکند. نباید اجازه داد این انحطاط و سقوط در مسیر رابطه با یک رژیم فاشیست که همچنان فجیعترین کشتارهای تاریخ معاصر را رقم میزند، ادامه یابد.
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