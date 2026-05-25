۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

اردوغان و سلطان عمان درباره تحولات منطقه گفتگو کردند

رئیس‌جمهور ترکیه در تماس تلفنی با سلطان عمان بر اهمیت حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و تلاش مشترک برای برقراری صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه در تماس تلفنی با هیثم بن طارق، سلطان عمان روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ ای و جهانی را بررسی کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ریاست ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان در این گفتگو تأکید کرد که شعله‌ ور شدن دوباره جنگ در منطقه به سود هیچ طرفی نیست و حمایت از گام‌ های دیپلماتیک اهمیت زیادی دارد.

وی افزود که ترکیه همراه با کشورهای برادر منطقه برای تحقق صلح پایدار تلاش می‌ کند.

اردوغان همچنین با اشاره به تلاش‌ های آنکارا برای برقراری صلح و ثبات در سرزمین‌ های اشغالی فلسطین، تصریح کرد که ترکیه در همه مجامع به حمایت از حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان عید قربان را به سلطان عمان تبریک گفت.

