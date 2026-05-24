به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، اصلاحیه آیین‌نامه نحوه استفاده از کار دانشجویی در جهاددانشگاهی، با تأیید علی منتظری رئیس این نهاد، با هدف ساماندهی، ایجاد چارچوب شفاف برای جذب و حمایت از دانشجویان و متناسب با نیازهای روز ابلاغ شد.

در بخشی از این آیین‌نامه که پس از بازنگری، برای اجرا به واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در سراسر کشور ابلاغ شده، بر مسئولیت اجتماعی جهاددانشگاهی در حمایت از دانشجویان و پژوهشگران مستعد و ایجاد زمینه اشتغال برای فارغ‌التحصیلان تأکید شده است.

در این آیین‌نامه که با استناد به بندهای (۶) و (۹) ماده (۳) اساسنامه جهاددانشگاهی تدوین شده، کار دانشجویی نه تنها ابزاری برای تأمین بخشی از نیازهای مالی دانشجویان، بلکه بستری برای ارتقای مهارت‌های شغلی، تقویت مسئولیت‌پذیری و پیوند میان آموزش نظری و تجربه عملی معرفی شده است.

اهداف استفاده از کار دانشجویی

اهداف اصلی این آیین‌نامه، حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی بر مبنای نیازهای تخصصی جامعه؛ مشارکت در ارتقای توانمندی‌های علمی، فرهنگی و حرفه‌ای دانشجویان و آماده‌سازی آنان برای اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی؛ ایجاد و تعمیق پیوند میان دانشجویان با مأموریت‌های جهاددانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی؛ بهره‌گیری از خلاقیت، انرژی و توانمندی‌های دانشجویان در فعالیت‌های علمی، فرهنگی، فناورانه، آموزشی و پشتیبانی؛ ایجاد فرصت‌های کسب تجربه عملی و مهارت‌های شغلی و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی و تحصیلی دانشجویان اعلام شده است.

در اصلاحیه جدید دو تغییر عمده در زمینه افزایش دستمزد کار دانشجویی و تمدید کار پس از فارغ‌التحصیلی اعمال شده است.

بر این اساس به دانشجویانی که فعالیت ویژه دارند، با تعیین ضریب «k» تا سقف ۱.۷ درصد، دستمزد بیشتری تعلق می‌گیرد. همچنین به دانشجویان اجازه داده می‌شود پس از فارغ‌التحصیلی، به مدت محدود و به منظور اتمام فعالیت یا اتصال به بدنه جهاددانشگاهی، به کار خود ادامه دهند.

گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه که پیشتر بر اساس مصوبه بیست‌وششمین جلسه هیئت امنای جهاددانشگاهی به منظور ساماندهی و توسعه این فعالیت‌ها تصویب و ابلاغ شده بود، بر عهده رئیس واحد سازمانی مربوطه قرار داده شده است.