به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، آیین‌نامه نحوه استفاده از کار دانشجویی در جهاددانشگاهی، با تائید علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی با هدف ساماندهی فعالیت‌های کار دانشجویی، ایجاد چارچوب شفاف برای جذب و حمایت از دانشجویان و بازنگری مطابق نیازهای روز جهاددانشگاهی، برای اجرا به واحدهای سازمانی ابلاغ شد.

از مهمترین اهداف استفاده از کار دانشجویی در جهاددانشگاهی به شرح زیر تعیین شده است:

حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه

مشارکت در ارتقای توانمندی‌های علمی، فرهنگی و حرفه‌ای دانشجویان و آماده‌سازی آنان برای اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی

ایجاد و تعمیق پیوند میان دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با مأموریت‌ها و وظایف جهاددانشگاهی به عنوان نهاد انقلابی

بهره‌گیری از خلاقیت، انرژی و توانمندی‌های دانشجویان جوان در فعالیت‌های علمی- فرهنگی- فناورانه، آموزشی و پشتیبانی جهاددانشگاهی

ایجاد فرصت‌های کسب تجربه عملی و مهارت‌های شغلی دانشجویان

کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی و تحصیلی دانشجویان

دربخشی از این آیین‌نامه آمده است: جهاددانشگاهی به عنوان نهادی علمی علاوه بر مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، به‌موجب مفاد بندهای (۶) و (۹) ماده (۳) اساسنامه خود، دارای مسئولیت اجتماعی حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد و همچنین ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

یکی از راهکارهای مؤثر برای ایفای این نقش، ایجاد فرصت‌های کار دانشجویی در چارچوب ضوابط مشخص، متناسب با توانمندی‌ها، علایق و شرایط تحصیلی دانشجویان است. این فرصت‌ها نه تنها بخشی از نیازهای مالی آنان را تأمین می‌کند، بلکه بستر ارتقای مهارت‌های شغلی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، تجربه کاری در محیط‌های علمی و فرهنگی و پیوند میان آموزش نظری و تجربه عملی را فراهم می‌آورد.

این اقدام، علاوه بر ایجاد ارتباط نزدیک‌تر دانشجویان با بدنه جهاددانشگاهی به عنوان نهاد انقلابی برخاسته از انقلاب فرهنگی، زمینه بهره‌گیری از خلاقیت و انرژی جوانان در فعالیت‌های فرهنگی- علمی و تربیت نیروی انسانی توانمند برای آینده را نیز فراهم می‌کند.

بر اساس مصوبه بیست‌وششمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی، «آیین‌نامه نحوه استفاده از کار دانشجویان در جهاددانشگاهی» به‌منظور ساماندهی و توسعه این فعالیت‌ها تصویب و ابلاغ شد.