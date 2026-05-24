  1. استانها
  2. مازندران
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

تمام گندم مازاد کشاورزان مازندران بدون محدودیت خریداری می‌شود

تمام گندم مازاد کشاورزان مازندران بدون محدودیت خریداری می‌شود

ساری - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر آمادگی کامل برای فصل برداشت گندم گفت: هیچ محدودیتی برای خرید گندم مازاد کشاورزان استان وجود ندارد و تمام محصول آن‌ها دریافت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر یکشنبه در نشست هماهنگی با مدیران کارخانجات آرد استان که در آستانه آغاز عملیات خرید تضمینی برگزار شد، اظهار کرد: تعیین قیمت مناسب و مشوق‌های ارزشمند دولت، رضایتمندی گندم‌کاران را به همراه داشته و این رویکرد، انگیزه اصلی برای پایداری تولید و خودکفایی در این کالای راهبردی است.

وی افزود: تمام توان لجستیکی و نیروی انسانی خود را به کار بسته‌ایم تا فرآیند تحویل‌گیری محصول در کمترین زمان ممکن انجام شود. ما آمادگی داریم تمام گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان را با دقت و سرعت دریافت کنیم تا زحمات یک‌ساله این عزیزان به بهترین نحو ارج نهاده شود.

مدیرکل غله مازندران خاطرنشان کرد: در مسیر این عملیات بزرگ، دوشادوش تمامی نهادها و افرادی هستیم که به عنوان بازوان اجرایی غله، در راستای خدمت به کشاورزان تلاش می‌کنند. هدف نهایی ما ایجاد مسیری شفاف، بدون واسطه و رضایت‌بخش برای گندم‌کاران است.

در ادامه این جلسه، مدیران کارخانجات آرد نیز آمادگی زیرساخت‌های انبارش و سیلوهای خود را برای میزبانی از دسترنج کشاورزان مازندرانی اعلام کردند و بر رعایت دقیق پروتکل‌های کیفی در زمان تحویل‌گیری تأکید شد.

کد مطلب 6839867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها