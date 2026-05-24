به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر یکشنبه در نشست هماهنگی با مدیران کارخانجات آرد استان که در آستانه آغاز عملیات خرید تضمینی برگزار شد، اظهار کرد: تعیین قیمت مناسب و مشوقهای ارزشمند دولت، رضایتمندی گندمکاران را به همراه داشته و این رویکرد، انگیزه اصلی برای پایداری تولید و خودکفایی در این کالای راهبردی است.
وی افزود: تمام توان لجستیکی و نیروی انسانی خود را به کار بستهایم تا فرآیند تحویلگیری محصول در کمترین زمان ممکن انجام شود. ما آمادگی داریم تمام گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان را با دقت و سرعت دریافت کنیم تا زحمات یکساله این عزیزان به بهترین نحو ارج نهاده شود.
مدیرکل غله مازندران خاطرنشان کرد: در مسیر این عملیات بزرگ، دوشادوش تمامی نهادها و افرادی هستیم که به عنوان بازوان اجرایی غله، در راستای خدمت به کشاورزان تلاش میکنند. هدف نهایی ما ایجاد مسیری شفاف، بدون واسطه و رضایتبخش برای گندمکاران است.
در ادامه این جلسه، مدیران کارخانجات آرد نیز آمادگی زیرساختهای انبارش و سیلوهای خود را برای میزبانی از دسترنج کشاورزان مازندرانی اعلام کردند و بر رعایت دقیق پروتکلهای کیفی در زمان تحویلگیری تأکید شد.
