۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

آغاز برداشت گل محمدی از ۳۰ هکتار از گلستان‌های نهاوند

همدان- مدیر جهاد کشاورزی نهاوند از آغاز برداشت گل محمدی در سطح ۳۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس با اشاره به آغاز فصل برداشت گل محمدی در این شهرستان اظهار کرد: هم‌اکنون سطح زیر کشت این محصول در نهاوند ۳۰ هکتار است که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و استقبال خوب کشاورزان، این میزان در حال افزایش است.

وی گل محمدی را از جمله محصولات کم‌آب‌بر با توجیه اقتصادی بالا برای بهره‌برداران معرفی کرد و افزود: توسعه کشت این محصول نیازمند حمایت‌های جدی از جمله تخصیص اعتبار، اعطای کمک‌های بلاعوض و ارائه مشوق‌های مالی است تا کشاورزان برای توسعه کشت گل محمدی و سایر گیاهان دارویی ترغیب شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در پایان خاطرنشان کرد: کار برداشت گل محمدی از گلستان‌های این شهرستان از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه آغاز شده است و عملیات برداشت تا پایان خردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

