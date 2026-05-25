به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس با اشاره به آغاز فصل برداشت گل محمدی در این شهرستان اظهار کرد: هماکنون سطح زیر کشت این محصول در نهاوند ۳۰ هکتار است که با برنامهریزیهای انجامشده و استقبال خوب کشاورزان، این میزان در حال افزایش است.
وی گل محمدی را از جمله محصولات کمآببر با توجیه اقتصادی بالا برای بهرهبرداران معرفی کرد و افزود: توسعه کشت این محصول نیازمند حمایتهای جدی از جمله تخصیص اعتبار، اعطای کمکهای بلاعوض و ارائه مشوقهای مالی است تا کشاورزان برای توسعه کشت گل محمدی و سایر گیاهان دارویی ترغیب شوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در پایان خاطرنشان کرد: کار برداشت گل محمدی از گلستانهای این شهرستان از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه آغاز شده است و عملیات برداشت تا پایان خردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
