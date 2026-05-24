به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌پور، سخنگوی شورای شهر کرج، عصر امروز یکشنبه، در پایان دویست و چهل و سومین جلسه رسمی شورا، به میان خبرنگاران آمد و با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، از حضور پرشور و مجاهدت‌های شبانه‌روزی مردم کرج در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیر کرد و جزئیات مصوبات جدید مالی و حمل‌ونقلی شورا را تشریح نمود.

وی در ابتدای با اشاره به فرمانده شهید سپاه خرمشهر، شهید محمد گرامی، آزادسازی خرمشهر را نماد غیرت و عزت ملت ایران در جنگ تحمیلی دانست و این حماسه را به مردم غیور استان البرز و کرج تسری داد.

وی با تمجید از استقامت همشهریان کرجی گفت: مردم کرج قهرمان، ۸۴ شبانه‌روز است که در کمپ‌های خیابانی مجاهدت می‌کنند. آن‌ها در حمایت از رهبر عزیز انقلاب، در خون‌خواهی شهید والامقام و در دفاع از میراث پاک رهبر کبیر انقلاب، پای نظام، انقلاب، عزت، شرف و استقلال ملی‌شان ایستاده‌اند. یک‌کلام، مردم عزیز کرج امروز پای پرچم مقدس ایران اسلامی و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دادند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اینکه باید دست و پای این مردم را بوسید، از عملکرد مسئولان ابراز شرمندگی کرد و افزود: باری که حضور مردم بر دوش مسئولان و خدمتگزاران می‌گذارد، هر روز سنگین‌تر می‌شود. امیدوارم اقدامات ما موجب رضایتمندی آن‌ها شود، هرچند پاسخ تلاش صادقانه آن‌ها نیست. ما شرمنده مجاهدت دلیرانه مردم هستیم؛ مجاهدتی که چیزی کمتر از رزمندگان پشت خاکریز و سنگر نیست و همچنان شب‌ها ادامه دارد.

قاسم‌پور در ادامه به تشریح مصوبات بیست‌وچهارمین جلسه رسمی شورا پرداخت و از بررسی پرونده‌های کمیسیون‌های شهرسازی، بودجه و حقوقی خبر داد و از صدور مجوز برای یک لایه مالی قابل توجه خبر داد و گفت: امروز مصوب کردیم که شهرداری مجاز به انجام امور بانکی برای اوراق مشارکت به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان باشد. همچنین با مبلغ نزدیک به ۴۸۰ میلیارد تومان از محل همین اوراق، اتوبوس‌های جدید وارد شهر شده است که به‌زودی پس از پلاک‌گذاری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای شهر کرج، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر توسعه حمل‌ونقل عمومی را راهکار اصلی برون‌رفت از مشکلات ترافیک، آلودگی هوا و کنترل بازار سوخت‌های فسیلی عنوان کرد و افزود: در سیاست‌گذاری عملیاتی شهرداری، تأکید مؤکدی بر استفاده از حمل‌ونقل عمومی داشته‌ایم. هر یک از این دستگاه‌های جدید، تقریباً معادل یک واگن قطار شهری عمل می‌کند و می‌تواند کمک شایانی به جابجایی انبوه مسافران در خطوط کند.