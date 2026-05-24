فرماندار شفت: عادی سازی مصرف مواد مخدر آسیب جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه و پیگیری با مواد مخدر شهرستان که با حضور اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت حماسه سوم خرداد و یادآوری رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز به چنان اقتدار و تثبیت جایگاهی رسیده است که دشمن دیگر در محاسبات خود از گزینه تهدید نظامی علیه ایران استفاده نمی‌کند و ناچار به مسیر مذاکره روی آورده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند نگاهی عمیق و راهبردی است، افزود: آمارهای حوزه اعتیاد، بیانگر وضعیت حساس و نگران‌کننده‌ای است. قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر و کاهش سن گرایش به اعتیاد به زیر ۹ سال، هشداری جدی است که ضرورت بازنگری در عملکرد دستگاه‌های تخصصی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

رشد صعودی مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان

فرماندار شفت با اشاره به اینکه روند رشد مصرف مواد مخدر صنعتی از مواد سنتی پیشی گرفته است، تصریح کرد: ۶۵ درصد از مبتلایان به اعتیاد در کشور را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند و نرخ شیوع این آسیب در میان بانوان نیز نگران‌کننده است. این آمار نشان می‌دهد که خانواده‌ها به تنهایی نمی‌توانند در برابر هجمه آسیب‌ها ایستادگی کنند و سیستم‌های دولتی باید با برنامه‌ریزی دقیق، وارد میدان شوند.

مقیمی با تأکید بر اینکه دسترسی به مواد مخدر در برخی مناطق به کمتر از ۸ دقیقه رسیده است، گفت: وقتی جوان در معیشت، اشتغال و تفریحات سالم با بن‌بست مواجه است و دستگاه‌های متولی برنامه‌ای برای پر کردن اوقات فراغت او ندارند، عملاً او را در معرض مستقیم آسیب قرار داده‌ایم.

وی اضافه کرد: وضعیت فعلی، نتیجه عملکرد دستگاه‌های متولی است؛ وقتی خانواده به عنوان یک سیستم کارکرد خود را از دست می‌دهد، نهادهای اجرایی باید با سیاست‌گذاری صحیح، خلأهای موجود را پر کنند.

مقیمی، «خانواده» را یک سیستم یکپارچه دانست و گفت: وقتی این سیستم دچار اختلال شود، خروجی آن آسیب‌هایی مانند طلاق و بیکاری خواهد بود. متأسفانه دستگاه‌های متولی در ایجاد برنامه‌های جایگزین برای جوانان عملکرد موفقی نداشته‌اند و این ضعف عملکرد، جوانان را در معرض خطر قرار داده است.

هشدار نسبت به عادی‌انگاری اعتیاد در فضای مجازی

وی با بیان اینکه باید برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، شرح وظایف دستگاه‌ها به‌درستی اجرا شود، اضافه کرد: فضای مجازی به بستر اصلی برای عادی‌سازی مصرف مواد مخدر تبدیل شده است. امروز مواد مخدر برای بسیاری از جوانان از یک «ماده افیونی ویرانگر» به یک «ماده تفننی و سرگرم‌کننده» تغییر ماهیت یافته که این امر نتیجه مهندسی فرهنگی دشمن در فضای مجازی است.

فرماندار شفت در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر وظیفه‌ای همگانی است، خاطرنشان کرد: همه اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر مکلف هستند با احساس مسئولیت، سهم خود را در کاهش این بار سنگین از دوش خانواده‌ها ادا کنند؛ چرا که کوتاهی در این زمینه، ضربات جبران‌ناپذیری به آینده کشور وارد خواهد کرد.