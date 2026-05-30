انصاریان: ۳۸ کیلوگرم مواد مخدر در مرز آستارا کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر انصاریان، مدیرکل گمرک آستارا، عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در چارچوب اجرای طرحهای نظارتی و تشدید اقدامات مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران این مجموعه هنگام کنترل هوشمند و بازرسی فنی کامیونها به این محموله مشکوک شده و آن را شناسایی کردند.
وی افزود: پس از کشف این محموله، صورتجلسه قانونی تنظیم و پرونده برای بررسیهای تکمیلی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
مدیرکل گمرک آستارا با قدردانی از تلاش مأموران مستقر در مرز، بر ضرورت استمرار پایش هوشمند، بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاههای ایکسری و سگهای موادیاب و همچنین آموزش مستمر نیروهای بازرسی برای مقابله با شیوههای نوین قاچاق تأکید کرد.
