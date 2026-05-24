به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری لرستان، رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به سوم خرداد (سالروز آزادسازی خرمشهر)، به تشریح وضعیت استان در ایام جنگ رمضان پرداخت.

سپهوند اظهار داشت: تک تک روزهای ۸ سال دفاع مقدس برای ملت ایران خاطره مقاومت است. مقاومتی که باعث الگوگیری کشورهای همسایه و جهان از ایستادگی ما در برابر ابرقدرت‌ها شد.

نماینده خرم‌آباد و چگنی ادامه داد: ما در شرایطی قرار داشتیم که رهبر شیاطین عالم فکر می‌کرد با هدایت نتانیاهو ظرف ۴ روز کشور ما را تصرف می‌کند ولی ۸۵ روز است با مقاومت مواجه شده است.

سپهوند با بیان اینکه در جنگ جهانی اول حتی یک روز مقاومت نکردیم و حدود دو و نیم میلیون نفر بر اثر گرسنگی و بیماری از بین رفتند، گفت: در جنگ جهانی دوم هم حتی یک روز مقاومت نکردیم و حدود سه و نیم تا پنج میلیون نفر بر اثر گرسنگی و بیماری کشته شدند اما در جنگ ۴۰ روزه در برابر تمام شیوخ مرتجع عرب، اروپا و قدرت‌های برتر اتمی دنیا، ایستادگی کردیم و نشانی از انشقاق در صفوف مردم ندیدیم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در خانه ملت خاطرنشان کرد: از خرمشهر یاد گرفتیم چگونه با وحدت ملت، نیروهای مسلح و دولت در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

سپهوند با بیان اینکه در این ایام با تلاش‌های استاندار و مدیران استان که ۸۵ روز در صف مقدم خدمت به مردم بودند، مشکلی احساس نشد و طبق گفته رئیس‌جمهور محترم، دولت خدمتگزار مردم و میدان بود، گفت: استاندار محترم لرستان شب و روز در خیابان و میدان و ادارات پای کار بودند.

لرستان از استان‌های با تورم بالا به استان‌های با تورم پایین تبدیل شد

نماینده خرم‌آباد و چگنی افزود: قبل از عید و قبل از جنگ جزو استان‌های با تورم بالا بودیم ولی در جنگ اکنون جزو استان‌های با تورم پایین هستیم که نشانه درایت استاندار و مدیران در شرایط کنونی است.

سپهوند بیان کرد: قیمت مرغ در استان لرستان، کیلویی ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان است ولی در استان‌های همسایه این قیمت ۴۵۰ تا ۴۶۵ هزار تومان است که نشان می‌دهد تورم استان رو به پایین است.

سپهوند افزود: در این ایام هیچ پروژه‌ای تعطیل نشد و مردم به صورت طبیعی و عادی زندگی کردند که این وضعیت در کشور، باعث عصبانیت و دیوانگی ترامپ شد.

وحدت حول ولایت فقیه باعث سردرگمی دشمن شده است

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در ادامه تأکید کرد: وحدت عناصر حول ولایت فقیه باعث سردرگمی دشمن شده است. دشمن هر کاری می‌کند در برابر این وحدت راه به جایی نمی‌برد. ما ابرقدرت جدید هستیم و دنیا این را درک کرده است.

سپهوند خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت در سلول به سلول مردم این کشور ریشه دارد و پیروزی ما بر دشمن آمریکایی-صهیونیستی نزدیک است.