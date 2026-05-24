به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست شورای راهبری مدیریت محله‌محور استان با گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر اظهار داشت: سوم خرداد روز مقاومت، ایثار، پیروزی و سربلندی ملت بزرگ ایران در دفاع از میهن اسلامی در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است.



استاندار بوشهر با اشاره به شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: همبستگی ملی موجود، پشتوانه ارزشمندی برای رزمندگان و مدافعان میهن اسلامی بوده و ضرورت دارد تا دستگاه های اجرایی، شهرداری ها، بسیج و نهادهای مردمی در راستای تقویت مدیریت محله محور مشارکت فعال داشته باشند.



وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور گفت: یکی از موضوعات مهم مورد تاکید دکتر پزشکیان، موضوع «محله محوری» و استفاده از ظرفیت «مردم» و «مسجد و مدرسه» به عنوان کانون‌های اجتماعی برای مدیریت محله و پیشرفت مناطق است.



زارع با بیان اینکه استان بوشهر در این زمینه سابقه فعالیت دارد، تصریح کرد: باید از ظرفیت دیانت و اعتقاد راسخ مردم برای انجام فعالیت‌های دینی، اجتماعی و انسان‌دوستانه، بیشتر استفاده کنیم. هر طرحی که در سطح محله‌ها اجرا می‌شود باید بر محور مردم و با تکیه بر این سرمایه اجتماعی طراحی و پیگیری شود.

لزوم خلاقیت در اجرای طرح‌های ملی



وی با تأکید بر لزوم خلاقیت در اجرای طرح‌های ملی ادامه داد: در کشور معمولاً وقتی طرحی در سطح ملی اعلام می‌شود، انتظار می‌رود عیناً در همه شهرستان‌ها و استان‌ها اجرا شود؛ درحالی که طرح‌ها زمانی موفق‌ترند که همراه با خلاقیت و ابتکار بومی هر استان و متناسب با نیازها و شرایط محلی طراحی و اجرا شوند. بدیهی است این رویکرد اثرگذاری بیشتری دارد.



استاندار بوشهر با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه گفت: گزارش‌هایی که امروز ارائه شد نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌ها در محلات حتی در اوج دوره جنگ تحمیلی بوده است و بهتر است این فعالیت‌ها به‌درستی اطلاع‌رسانی شود تا زمینه ساز تقویت پیوند اجتماعی مردم و جلب مشارکت بیشتر عمومی شود.



استاندار بوشهر در ادامه با استقبال از طرح‌های ابتکاری درون‌استانی تأکید کرد: هر طرحی که با ابتکار و خلاقیت در داخل استان شکل می‌گیرد، می‌تواند در این شورا مطرح و بررسی شود؛ مانند «طرح مردمی شو » که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و طرح سلام بهزیستی و طرح بینا که تبلیغات اسلامی استان تشریح کردند.

رونمایی از طرح جدید عهدواره محله‌محور



وی با اشاره به رونمایی از طرح جدید عهدواره محله‌محور در این جلسه گفت: امروز از یک طرح جدید نیز رونمایی خواهدشد که جزئیات آن توسط دفتر اجتماعی و فرهنگی ما ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: این طرح در قالب یک پایگاه یا مرکز مشترک، زمینه همکاری چند دستگاه مختلف را فراهم می‌کند و می‌تواند الگوی مناسبی برای هم‌افزایی نهادها در خدمات رسانی سطح محلات در استان و کشور باشد.



استاندار بوشهر با تأکید بر ادامه مسیر محله‌محور در مدیریت استان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با اتکای بیشتر به ظرفیت‌های محلی، مسجد، مردم و نهادهای مردمی، مدیریت محله‌محور را به‌صورت پایدار، منسجم و نظام‌مند در سطح استان بوشهر نهادینه کنیم تا هم شاهد ارتقای سرمایه اجتماعی و انسجام محلی باشیم و هم خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.

