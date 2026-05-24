۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

واحد ۲۰ تنی پرورش ماهی «تاج‌امیر» تا پایان سال تکمیل می‌شود

نورآباد- رئیس شیلات شهرستان دلفان، از تکمیل پروژه ۲۰ تنی پرورش ماهی «تاج امیر» تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سهرابی، عصر یکشنبه در حاشیه بازدید مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی دلفان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان از پروژه آبزی‌پروری «تاج امیر»، از تکمیل این پروژه تا پایان سال خبر داد.

جزئیات پروژه پرورش ماهی تاج امیر

سهرابی اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن گوشت ماهی و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴ نفر، یکی از طرح‌های امیدبخش منطقه است.

رئیس شیلات دلفان گفت: عملیات اجرایی این واحد که همزمان با ایام حماسی جنگ رمضان آغاز شده بود، اکنون با سرعت و جدیت مناسبی در حال پیشرفت است.

بهره‌برداری کامل تا پایان سال جاری با پشتکار بخش خصوصی

سهرابی با اشاره به پیگیری‌های سرمایه‌گذار طرح افزود: با توجه به پشتکار و توانمندی بخش خصوصی در این پروژه، انتظار می‌رود این مزرعه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد و به چرخه تولیدات شیلاتی استان بپیوندد.

بنابراین گزارش، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز ضمن قدردانی از اقدامات تحولی شیلات در مناطق روستایی، بر حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی از متقاضیانی که در زمینه امنیت غذایی و اشتغال پایدار گام برمی‌دارند، تأکید کردند.

