به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سهرابی، عصر یکشنبه در حاشیه بازدید مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی دلفان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان از پروژه آبزی‌پروری «تاج امیر»، از تکمیل این پروژه تا پایان سال خبر داد.

جزئیات پروژه پرورش ماهی تاج امیر

سهرابی اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن گوشت ماهی و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴ نفر، یکی از طرح‌های امیدبخش منطقه است.

رئیس شیلات دلفان گفت: عملیات اجرایی این واحد که همزمان با ایام حماسی جنگ رمضان آغاز شده بود، اکنون با سرعت و جدیت مناسبی در حال پیشرفت است.

بهره‌برداری کامل تا پایان سال جاری با پشتکار بخش خصوصی

سهرابی با اشاره به پیگیری‌های سرمایه‌گذار طرح افزود: با توجه به پشتکار و توانمندی بخش خصوصی در این پروژه، انتظار می‌رود این مزرعه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد و به چرخه تولیدات شیلاتی استان بپیوندد.

بنابراین گزارش، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز ضمن قدردانی از اقدامات تحولی شیلات در مناطق روستایی، بر حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی از متقاضیانی که در زمینه امنیت غذایی و اشتغال پایدار گام برمی‌دارند، تأکید کردند.