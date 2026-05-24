به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سهرابی، عصر یکشنبه در حاشیه بازدید مسئول نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی دلفان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان از پروژه آبزیپروری «تاج امیر»، از تکمیل این پروژه تا پایان سال خبر داد.
جزئیات پروژه پرورش ماهی تاج امیر
سهرابی اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن گوشت ماهی و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴ نفر، یکی از طرحهای امیدبخش منطقه است.
رئیس شیلات دلفان گفت: عملیات اجرایی این واحد که همزمان با ایام حماسی جنگ رمضان آغاز شده بود، اکنون با سرعت و جدیت مناسبی در حال پیشرفت است.
بهرهبرداری کامل تا پایان سال جاری با پشتکار بخش خصوصی
سهرابی با اشاره به پیگیریهای سرمایهگذار طرح افزود: با توجه به پشتکار و توانمندی بخش خصوصی در این پروژه، انتظار میرود این مزرعه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری کامل برسد و به چرخه تولیدات شیلاتی استان بپیوندد.
بنابراین گزارش، مسئول نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز ضمن قدردانی از اقدامات تحولی شیلات در مناطق روستایی، بر حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی از متقاضیانی که در زمینه امنیت غذایی و اشتغال پایدار گام برمیدارند، تأکید کردند.
نظر شما