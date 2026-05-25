۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۹

پخش «شهرک» آغاز شد؛ روایتی متفاوت از مهاجران خرمشهر

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، اکران آنلاین مستند «شهرک» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، مستند «شهرک» به کارگردانی خدیجه نیسی در پلتفرم‌های آنلاین منتشر شد.

این مستند روایت مردمی است که در روزهای دفاع مقدس ۸ ساله، ناچار به ترک خرمشهر شدند و در مشهد سکونت گرفتند. مردمانی که با دست خالی به شهری تازه قدم گذاشتند و تلاش کردند در دل غربت، خرمشهری دیگر برای خود بسازند، شهری برای التیام رنج‌ها و خاطراتی که جنگ بر دوششان گذاشته است.

مستند «شهرک» هم اکنون در پلتفرم‌های فیلیمو، روبیکا، شاد، آپارات، آپرا، فام و هاشور در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

عطیه موذن

