صدور هشدار سطح نارنجی برای آمادگی در برابر خطر در کاشان و آران و بیدگل

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای آمادگی در برابر خطر در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: از صبح فردا دوشنبه ۴ خرداد تا پایان روز وزش باد شدید و گرد و خاک در سطح دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل و حومه این دو شهرستان پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اثرات مورد انتظار این مخاطره ابراز کرد: کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی وگلخانه‌ها از جمله این اثرات است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به اینکه احتمال شکستن شاخه درختان و خطر سقوط اجسام نیز است، تصریح کرد: گرد و خاک شدید و کاهش کیفیت هوا نیز از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وی با بیان توصیه های ایمنی خاطرنشان کرد: از شهروندان کاشانی می‌خواهیم از ترددهای غیرضروری در فضای باز در روز دوشنبه جلوگیری کنند.

ارغوانی با اشاره به اینکه از شهروندان کاشان و آران و بیدگل می‌خواهیم که اشیا سبک و معلق مثل تابلو، داربست و گلدان را محکم ببندند، گفت: از توقف و پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های بلند پرهیز باید بشود.

وی همچنین با بیان اینکه از شهروندان می‌خواهیم در صورت خروج از منزل حتما از ماسک استفاده کنند، افزود: همچنین شدیدا توصیه می‌کنیم همشهریان عزیز تز حضور در ارتفاعات و مناطق باز خودداری کنند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تاکید کرد: این شرایط تا پایان سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.