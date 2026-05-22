تداوم وزش باد شدید و گرد و خاک در کرمان؛ روند افزایش دما آغازمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی و ضمن تاکید بر هشدار نارنجی شماره ۳، امروز جمعه نیز شاهد تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گردوخاک و غلظت بالای غبار در سطح استان کرمان به ویژه در مناطق شمالی، شمال غربی و جنوب شرقی خواهیم بود.

همچنین فردا تا سه شنبه از سرعت وزش باد در سطح استان کرمان کاسته شده، اما طی این مدت خیزش گردوخاک، غلظت بالای غبار در استان به ویژه مناطق جنوبی، جنوب شرقی و غربی ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان به لحاظ دمایی نیز طی هفته پیش رو برای اکثر مناطق روند افزایشی دما پیش بینی می شود.