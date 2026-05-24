هواشناسی اصفهان برای وقوع بادهای شدید هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که فردا دوشنبه چهارم خردادماه به سبب افزایش گرادیان فشار جو (اختلاف فشار) در سراسر مناطق استان به ویژه نواحی شمال شرقی اصفهان وزش باد شدید و در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش دید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان. وزش باد شدید به ویژه شهرستان‌های اردستان، انارک، بادرود، آران و بیدگل، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، دهق، عسگران، کاشان، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نطنز، ورزنه، اصفهان، نجف آباد، خوانسار و مورچه خورت را در بر می‌گیرد.

هواشناسی استان نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی مانند سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.