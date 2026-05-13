امام جمعه یزد: حقیقت غدیر برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در نشست هماهنگی دهه ولایت و امامت با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه امامت و ولایت اظهار کرد: اهمیت امامت و ولایت، که موجب رشد و تکامل مسلمانان و مصونیت اسلام و جامعه اسلامی در برابر ظلم و ستم می‌شود، هنوز به‌درستی برای جامعه تبیین نشده و نیازمند روشنگری و فرهنگ‌سازی بیشتر است.

وی با اشاره به نقش ائمه اطهار(ع) در گسترش معارف دینی افزود: ائمه اطهار(ع) علوم و معارف اسلامی را به مردم معرفی کردند و غنای امروز اسلام و تشیع، حاصل تلاش‌ها و مجاهدت‌های آن بزرگواران است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن واقعه غدیر تصریح کرد: غدیر باید زنده بماند؛ چراکه امامت و ولایت باید در جامعه زنده و پویا باشد. این مفاهیم باید به‌ویژه برای نسل جوان تبیین شود تا جوانان بیش از پیش با حقیقت امامت، ولایت و فضائل امیرالمؤمنین(ع) آشنا شوند و باورهای دینی آنان تقویت شود.

وی ادامه داد: سیره امیرالمؤمنین(ع)، شیوه حکمرانی، رفتار و برخوردهای آن حضرت باید به‌صورت روشن و دقیق برای جامعه تبیین شود؛ زیرا امامت و ولایت، اصلی است که انسان را به خداوند متصل می‌کند.

آیت‌الله ناصری همچنین با اشاره به سنت‌های گذشته در بزرگداشت عید غدیر خاطرنشان کرد: در گذشته سنت‌هایی مانند تکریم سادات و اطعام غدیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود تا فرهنگ ولایت و غدیر در اذهان مردم ماندگار شود و این سنت‌ها باید امروز نیز احیا و تقویت شود.

وی در پایان تأکید کرد: مراسم‌های دهه ولایت و غدیریه باید متناسب با شأن و جایگاه والای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شود و این برنامه‌ها نباید تنها به مساجد و حسینیه‌ها محدود بماند؛ بلکه لازم است در فضاها و مکان‌های مختلف اجتماعی نیز اجرا شود.

در این جلسه، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد که دبیری نشست را بر عهده داشت، با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و جلسات پیشین در راستای هماهنگی برنامه‌های دهه امامت و ولایت در استان، آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده را تشریح کرد.

سپس، هر یک از نهادهای مربوطه به تشریح برنامه‌ها و اقدامات در دستور کار خود پرداختند.