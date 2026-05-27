به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با صدور پیامی مشترک فرا رسیدن اعیاد فرخنده قربان و غدیر و آغاز دهه مبارک امامت و ولایت را به عموم مردم شریف و متدین استان تبریک گفتند. در این پیام، این دهه فرصتی مغتنم برای تبیین الگوی حکمرانی اسلامی و بازخوانی فلسفه سیاسی نظام مبتنی بر ولایت فقیه توصیف شده است.
در ابتدای این پیام آمده است: عید قربان، حماسه باشکوه عبودیت، جلوهگاه سرسپردگی محض به آستان حقتعالی و تجلیگاه گسستن از علایق مادی به تأسی از سیره توحیدی حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهماالسلام) است؛ و عید سعید غدیر، میعادگاه مقدس اتمام نعمت، اکمال دین و تداوم این مسیر قدسی با انتصاب الهی حضرت علی بن ابیطالب (علیهالسلام) به مقام کبرایی ولایت و امامت و امتداد حاکمیت معصوم در جامعه بشری است.
امام جمعه و استاندار کرمانشاه با تبیین بنبستهای فکری جهان معاصر تصریح کردند: دهه امامت و ولایت، مجالی ارزشمند برای بازخوانی فلسفه سیاسی اسلام و تشریح الگوی حکمرانی علوی در پهنه گیتی است. امروز که مکاتب مادی و مفرط غرب در پاسخ به نیازهای فطری و روحی بشر به بنبست کامل رسیدهاند، غدیر با پیام بلندِ حاکمیت ارزشها، تقوا و عدالتمحوری و نفی استبداد و دموکراسیهای میانتهی، همچون چراغی فروزان بر تارک امت اسلامی میدرخشد.
در بخش دیگری از این پیام مشترک، نظام جمهوری اسلامی تبلور عینی این جریان الهی خوانده شده و تاکید شده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تبلور عینی اصل اصیل ولایت فقیه و میراثدار راستین و برحق غدیر است؛ ثبات، اقتدار، عزت و امنیت پایدار امروز ما در عرصههای داخلی و بینالمللی، تماماً مرهون تمسک به همین حبلالمتین الهی و هدایتهای حکیمانه آن است.
مسئولان ارشد استان کرمانشاه با صدور فراخوانی برای فعالان فرهنگی و رسانهای یادآور شدند: با تبریک فرا رسیدن این اعیاد خجسته که یادآور پیوند ناگسستنی نبوت و امامت است، از نخبگان، خطبا، اصحاب رسانه و آحاد مردم شریف استدعا داریم با بهرهگیری از فرصت راهبردی «جهاد تبیین»، ضمن گرهگشایی از شبهات، ابعاد معرفتی، فلسفی و سیاسی غدیر را برای نسل جوان تشریح نمایند.
در پایان این پیام تاکید شده است: ولایتمداری، رمز عبور مقتدرانه از بحرانها و فتنههای پیچیده دشمن است و این دهه، بهترین زمان برای تجدید میثاق با آرمانهای اصیل اسلامی و خدمتگزاری صادقانه به مردم متدین و غیور استان کرمانشاه است. از درگاه خداوند متعال، عزت روزافزون ایران اسلامی، نصرت جبهه حق و اضمحلال و نابودی جبهه استکبار و ایادی آمریکایی - صهیونیستی را مسألت داریم.
