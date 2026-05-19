امام جمعه دیّر: ولایت فقیه استمرار خط غدیر در عصر غیبت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی دهه امامت و ولایت در بخش مرکزی شهرستان دیّر با تأکید بر ضرورت تبیین و ترویج فرهنگ غدیر اظهار کرد: غدیر یک حقیقت فرازمانی است که باید در همه اعصار زنده نگه داشته شود.
امام جمعه دیّر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید افزود: شهدایی که در راه دفاع از کشور و نظام اسلامی به شهادت رسیدند، از رهروان و پیروان مکتب امیرالمؤمنین(ع) بودند.
وی با اشاره به جایگاه عید غدیر در معارف اسلامی گفت: اسلام دارای پنج رکن اساسی شامل نماز، روزه، زکات، حج و ولایت است که در میان آنها ولایت نقش محوری و تعیینکننده دارد و در صورت تحقق آن، سایر احکام دین نیز بهدرستی اجرایی و عملیاتی میشود.
حسینی ادامه داد: عید نماز، روز جمعه است؛ عید روزه و زکات، عید فطر؛ عید حج، عید قربان؛ و عید ولایت، عید غدیر است. از آنجا که ولایت برترین رکن دین به شمار میرود، عید غدیر نیز به عنوان عید ولایت، برترین عید امت اسلامی محسوب میشود.
غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست
وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره اهمیت غدیر تصریح کرد: امام راحل معتقد بودند اهمیت غدیر در این نیست که در آن روز چیزی به امیرالمؤمنین(ع) داده شد، بلکه ارزشها و جایگاه والای آن حضرت موجب شکلگیری واقعه غدیر شد. ایشان همچنین تأکید داشتند زنده نگه داشتن عید غدیر تنها به چراغانی، مداحی و قصیدهخوانی محدود نمیشود، هرچند این برنامهها نیز ارزشمند است، اما مهمتر از آن تبیین پیام و حقیقت غدیر است.
امام جمعه دیّر با بیان اینکه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، افزود: در روز غدیر خم فقط امیرالمؤمنین(ع) معرفی نشدند، بلکه مسیر امامت و معرفی سایر ائمه معصومین(ع) نیز تبیین شد و امامت به عنوان مکمل نبوت مطرح گردید. از این رو فرهنگ غدیر باید به صورت مستمر و نسل به نسل تبلیغ و تبیین شود.
حسینی خاطرنشان کرد: همه ائمه معصومین(ع) مبلغان و مروجان فرهنگ غدیر بودهاند و امروز نیز وظیفه ماست که این پیام را به درستی برای جامعه تبیین کنیم.
ظرفیت اجتماعات مردمی استفاده شود
وی با اشاره به برنامههای پیشنهادی برای دهه امامت و ولایت گفت: باید از ظرفیت اجتماعات مردمی برای بیان اعمال و آداب شب و روز غدیر مانند صلهرحم، روزهداری و اطعام غدیر بهره گرفت.
امام جمعه دیّر همچنین برگزاری برنامههایی همچون مسابقه غدیرشناسی، قرائت زیارت جامعه کبیره به عنوان یک دوره جامع امامشناسی، زیارت غدیریه و راهاندازی کاروانهای غدیر را از جمله برنامههای فرهنگی پیشنهادی در این ایام عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) افزود: در چهاردهم خرداد لازم است بیانات امام راحل و امام شهید درباره غدیر، حکومت امیرالمؤمنین(ع) و همچنین ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) و امام شهید با بهرهگیری از کلمات امیرالمؤمنین(ع) برای مردم تبیین شود.
حسینی در پایان تأکید کرد: تبیین جایگاه ولایت فقیه به عنوان استمرار خط غدیر در عصر غیبت از موضوعات مهمی است که باید در برنامههای دهه امامت و ولایت مورد توجه قرار گیرد.
