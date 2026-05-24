به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری و منوچهر حبیبی در بیانیه‌ای مشترک، با گرامی‌داشت سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، این رویداد تاریخی را تجلی درخشش دوباره عزت و سربلندی ایران اسلامی توصیف کردند و یادآور شدند که این حماسه بزرگ، نماد غلبه حق بر باطل و جاودانگی حماسه ایثار در تاریخ این مرز و بوم است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که آزادی خرمشهر نه یک دستاورد صرفاً نظامی، بلکه حاصل اراده‌های پولین، دل‌های سرشار از ایمان و تکیه بر قدرت الهی بود که مقاومت یک ملت بزرگ را در برابر هجمه سنگین استکبار به تصویر کشید و با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی بر فراز مسجد جامع این شهر، استقلال ملی برای همیشه بیمه شد.

امام جمعه و استاندار کرمانشاه رمز ماندگاری این پیروزی بزرگ را توکل به ذات اقدس الهی، انسجام ملی و تبعیت محض از ولایت فقیه دانسته و تاکید کردند که همین مؤلفه‌های ارزشمند و خودباوری ملی، امروز نیز جامعه اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها و توطئه‌های جدید جبهه استکبار، به فرموده رهبر معظم انقلاب در جریان تحولات معاصر، نفوذناپذیر و مستحکم نگاه داشته است.

مسئولان ارشد استان کرمانشاه با شبیه‌سازی حوادث دوران دفاع مقدس با چالش‌های کنونی، اقدامات و تهدیدهای جبهه آمریکایی-صهیونیستی را ناشی از توهمات واهی و تکرار خطاهای محاسباتی گذشته ارزیابی کردند و افزودند: دشمنان باید بدانند ملتی که با دست خالی در برابر ماشین جنگی متجاوزان ایستادگی کرد، امروز با اتکا به توانمندی‌های بومی و آمادگی همه‌جانبه، هرگز اجازه تعرض به منافع راهبردی خود را نخواهد داد.

در پایان این بیانیه صادرکنندگان با هشدار جدی به سران استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی بر ضرورت درس‌آموزی آنان از سرنوشت متجاوزان به خاک ایران تاکید کردند و یادآور شدند که پایداری مردم، جانفشانی نیروهای مسلح مقتدر و هوشیاری کارگزاران نظام، خط بطلانی بر توطئه‌های دشمنان کشیده و به یاری خداوند، بستر قطع دست متجاوزان را از منطقه فراهم خواهد ساخت.