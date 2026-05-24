بازخوانی حماسه آزادسازی خرمشهر برای نسل جوان ضرورتی راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران اظهار داشت: سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر، یادآور تجلی نصرت الهی، اوج وحدت ملی و نمایش اقتدار ملتی است که با تکیه بر ایمان به خداوند متعال، تبعیت از رهبری الهی حضرت امام خمینی (ره) و روحیه ایثار و شهادت، در برابر جبهه متحد استکبار ایستاد و هیمنه پوشالی دشمنان انقلاب اسلامی را در هم شکست.
وی افزود: عملیات غرورآفرین بیتالمقدس، تنها یک پیروزی نظامی در میدان نبرد نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس و تجلی روشن فرهنگ «ما میتوانیم» بود؛ فرهنگی برخواسته از مکتب عاشورا که توانست معادلات پیچیده سیاسی و نظامی جهان را تغییر داده و حقیقت قدرت ایمان، مقاومت و توکل را در برابر تجهیزات پیشرفته و حمایتهای گسترده استکبار جهانی به منصه ظهور برساند.
فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان گفت: خرمشهر، روایت ماندگار ملتی است که در سختترین شرایط، عزت، استقلال و هویت دینی خویش را به هیچ قیمتی معامله نکرد؛ شهری که با خون پاک شهیدان سرافراز، به نماد ایستادگی، غیرت دینی و حماسهآفرینی ملت ایران تبدیل شد و نام آن تا همیشه در حافظه تاریخ این سرزمین خواهد درخشید.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان سلحشور، شهدای والامقام عملیات بیتالمقدس، شهدای گرانقدر دفاع مقدس، مدافعان حرم و تمامی مجاهدان فیسبیلالله، سوم خرداد را نماد جاودانه عزت ملی، مقاومت اسلامی و پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل دانست و تأکید کرد: امروز نیز ملت بصیر، مؤمن و انقلابی ایران اسلامی، با تأسی از همان روحیه ایثار، جهاد و شهادت، در برابر جنگ ترکیبی، هجمههای سنگین رسانهای و توطئههای پیچیده دشمنان، با صلابت، هوشیاری و اقتدار ایستاده است.
سرهنگ صنعتکاران گفت: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در پرتو هدایتهای حکیمانه و ولیمدارانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، با روحیهای برخاسته از فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس، در اوج آمادگی، اقتدار و هوشیاری قرار داشته و همچون گذشته، پاسدار امنیت، استقلال، عزت ملی و آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
وی تصریح کرد: بیتردید، بازخوانی حماسه آزادسازی خرمشهر برای نسل جوان و آیندهسازان این سرزمین، ضرورتی راهبردی، فرهنگی و هویتی است؛ چراکه سوم خرداد، صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه مکتبی زنده و الهامبخش برای عبور از چالشها، تقویت روحیه خودباوری، مقاومت هوشمندانه و استمرار مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی به شمار میرود.
