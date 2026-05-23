حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت تداوم برنامههای سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی اظهار کرد: سلسله اجتماعات شبانه و خودجوش مردمی در کلانشهر کرمانشاه، امشب به گام هشتاد و چهارم خود رسیده است و این حرکت منسجم، تجلی وفاداری مرزنشینان به آرمانهای والای شهدا است.
وی با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد حماسهسازان دفاع مقدس خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» که راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب (شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵) برگزار میشود، به طور ویژه مزیّن به نام نامی ۸ شهید سرافراز دیگر از دیار کرمانشاه در عملیات غرورآفرین بیتالمقدس است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به تشریح اسامی این پایمردان جانبرکف پرداخت و افزود: این مراسم باشکوه در پاسداشت ایثارگریهای شهیدان والامقام «الماس درخشی»، «شاهرخ اختیاری»، «حسن خدادادی» و «جوهر شاهمرادی» که در جبهههای حق علیه باطل حماسه آفریدند، برپا خواهد شد.
عبدی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این آیین حماسی و معنوی، یاد و خاطره مجاهدتهای بیبدیل شهید «سلیمان خدادادی»، شهید «اللهیار آهنی»، شهید «حسنمراد عمادی» و شهید «حمزه ناصری» با حضور پرشور و قدرشناسانه مردم شریف و شهیدپرور کرمانشاه گرامی داشته میشود.
وی با دعوت از قشرهای مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جوانان انقلابی برای حضور در این مراسم یادآور شد: میعادگاه امشب شهروندان، مسیر سه راه مسکن به سمت حوزه علمیه امام خمینی (ره) است تا بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با ولایت و رهروان راه ایثار و شهادت به نمایش گذاشته شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: عملیات بیتالمقدس و فتح خرمشهر نماد ابدی نصرت الهی و اراده ملت ایران است و تداوم این اجتماعات مردمی، این پیام قاطع را به دشمنان میرساند که مشعل مقاومت و استکبارستیزی در دیار پهلوانپرور کرمانشاه همواره فروزان خواهد ماند.
