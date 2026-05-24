به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قافله‌باشی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت استان قزوین با ابراز نگرانی عمیق از آمارهای جمعیتی، اظهار کرد: وضعیت استان قزوین بسیار نگران کننده است و ممکن است به زودی مرگ‌ها از تولدها پیشی بگیرند و این یک فاجعه خواهد بود.

وی با اشاره به محدودیت‌های دانشگاه علوم پزشکی در این حوزه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی نقش خیلی زیادی در بحث جمعیت ندارد؛ این موضوع بیشتر مسائل فرهنگی و اقتصادی است اما هشداری که از سوی ما اعلام می‌شود بسیار بسیار جدی است.

قافله‌باشی با استناد به مطالعات انجام‌شده، تحلیلی متفاوت از ریشه‌های بحران جمعیت ارائه کرد و گفت: خیلی از مطالعات نشان می‌دهد که کاهش فرزندآوری بیشتر در گروه‌هایی اتفاق می‌افتد که اتفاقاً وضعیت اقتصادی قابل‌قبول‌تری دارند؛ یعنی توانایی اقتصادی برای فرزندآوردن را دارند اما نگاه‌ها عوض شده و مسائل فرهنگی نقش مهم‌تری ایفا می‌کند.

وی با تفکیک دو گروه از خانواده‌ها افزود: اگر بخواهیم مداخله‌ای انجام دهیم، مداخله فرهنگی در ابعاد کلی مؤثرتر است. اما باید میان دو دسته تمایز قائل شویم: افرادی که از نظر فرهنگی تمایل به فرزندآوری دارند ولی موانع اقتصادی اجازه نمی‌دهد، مشوق‌های اقتصادی برایشان مؤثر است اما کسانی که از نظر فرهنگی مقاومت دارند، مشوق‌های اقتصادی هم چندان مثمر ثمر نخواهد بود. بنابراین مداخلات اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت برای گروه نخست مؤثر باشد اما راه‌حل بلندمدت، تغییر نگاه فرهنگی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های درمانی استان اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از زوجین نابارور استان، به‌ویژه به تهران مراجعه یا ارجاع داده می‌شدند. اما باید به اطلاع همه هم‌استانی‌ها برسانیم که درمان ناباروری از صفر تا صد در استان قابلیت انجام دارد. این خدمات رایگان نیست، اما در دانشگاه علوم پزشکی ۹۰ درصد پوشش داده می‌شود.

قافله‌باشی با اشاره به عوامل مرگ‌ومیر در سنین مولد گفت: در سنین جوانی و میانسالی، پس از بیماری‌های قلبی-عروقی که عامل اصلی مرگ‌ومیر در همه رده‌های سنی است، حوادث و سوانح اهمیت بسیار زیادی دارد. در این میان، تصادفات نقش پررنگی ایفا می‌کند. به همین دلیل پویش "نه به تصادف" یک اقدام بسیار مهم است؛ این‌ها جاهایی است که ما می‌توانیم ورود کنیم و از همین اندک پنجره جمعیتی که باقی مانده، استفاده نماییم.

وی همچنین به تغییر الگوی مرگ‌ومیر در سنین سالمندی اشاره کرد و گفت: در سالمندان، سرطان‌ها بر سوانح پیشی گرفته و بیشتر مردم ما را به کام مرگ می‌کشاند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جمع‌بندی سخنان خود، با توصیف بحران جمعیت به‌عنوان یک مصیبت و بلا، تأکید کرد: اگر بخواهیم از این بلای جمعیتی نجات پیدا کنیم، باید به‌طور کلان اقدامات مؤثر فرهنگی انجام دهیم، نگاه خانواده‌ها و زوجین را تغییر دهیم، و ارزش‌های فرزندآوری را ترویج کنیم. عرض و میل به فرزند داشتن یا نداشتن و سبک زندگی، در اختیار ما نیست و این کار دانشگاه علوم پزشکی هم نیست، بلکه نیازمند یک عزم ملی و اقدامات جدی فرهنگی است.

وی در پایان با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۷ و بهبود نسبی که در آن مقطع رخ داد، خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد تغییر کند ممکن است وضعیت فرزندآوری برای برخی افراد تغییر کند اما آنچه مسلم است، بدون تغییر نگاه فرهنگی، نمی‌توان انتظار تحول پایدار داشت.

