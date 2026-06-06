استاندار قزوین: پنجره جمعیتی فرصتی طلایی برای توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین اظهار کرد: جمعیت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و پیشرفت جوامع محسوب می‌شود و امروز مسئله جمعیت به یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از کشورها تبدیل شده است.

وی افزود: استان قزوین با برخورداری از جامعه‌ای جوان و وجود حدود ۷۰ درصد جمعیت در سنین مولد، از ظرفیت کم‌نظیری برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز جهش توسعه‌ای استان باشد.

استاندار قزوین با بیان اینکه پنجره جمعیتی یک فرصت محدود و زمان‌مند است، تصریح کرد: بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌گذاری هدفمند و نگاه آینده‌نگر در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای است.

نوذری در ادامه به روندهای جمعیتی استان اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت در استان روندی کاهشی دارد که این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولان و دستگاه‌های برنامه‌ریز است.

وی همچنین افزایش ۸۰ درصدی شهرنشینی نسبت به جمعیت روستایی را از دیگر چالش‌های جمعیتی استان برشمرد و افزود: این روند نشان‌دهنده توسعه نامتوازن و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها است که می‌تواند در آینده زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی، گسترش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و مشکلات اشتغال در مناطق شهری شود.

استاندار قزوین تأکید کرد: مدیریت صحیح تحولات جمعیتی و شناخت دقیق روندهای موجود، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان استان دارد و باید اطلاعات و ابزارهای لازم در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه متوازن شهری و روستایی، ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از سیاست‌های جمعیتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ و تقویت ظرفیت‌های انسانی استان کمک کند.

نوذری در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به موضوع جمعیت گفت: اگر امروز برای آینده جمعیتی استان برنامه‌ریزی نکنیم، در سال‌های آینده با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهیم شد؛ از این رو باید از فرصت طلایی پنجره جمعیتی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای قزوین بهره برد.