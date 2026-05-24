رشد ۱۲ برابری متقاضیان زمین طرح جوانی جمعیت در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دایی دایی بعد از ظهر یکشنبه در ستاد جوانی جمعیت، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در اجرای قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: طبق ماده ۳ و ۴ این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین یا واحد مسکونی برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر است.
وی با ارائه آماری مقایسهای تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تنها ۲۶۰ متقاضی برای دریافت زمین ثبتنام کرده بودند اما این آمار تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۲۹۱ نفر رسید و تا امروز به ۳۵۹۷ متقاضی افزایش یافته که نشاندهنده رشد نزدیک به ۱۲ برابری است.
دایی دایی با اشاره به آمار ثبتشده در سامانه افزود: در مجموع، ۷۵۱۲ نفر متقاضی واجد شرایط در استان داریم که از این تعداد، ۴۸۸ نفر تأمین زمین شده و قرارداد واگذاری دریافت کردهاند. در مقابل، ۲۶۲۴ متقاضی در نوبت انتظار هستند.
پیشتازی قزوین از میانگین کشوری
وی با اشاره به درصد پیشرفت استان در این حوزه گفت: درصد تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط در استان قزوین حدود ۶۵ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۵۲ درصد گزارش شده است و این آمار نشاندهنده عملکرد قابل قبول استان در اجرای این تکلیف قانونی است.
دایی دایی در ادامه به مقایسه آماری دیگری اشاره کرد و گفت: از دیماه ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۶۲۲۱ نفر متقاضی ثبتنام کرده بودند که تا آن تاریخ برای ۳۵۹۷ نفر تأمین زمین صورت گرفته بود و درصد تحقق ۵۷ درصد بود، اما با اقدامات بعدی، این رقم اکنون به ۶۵ درصد رسیده است.
وی در تشریح عملکرد شهرستانهای استان اظهار کرد: در شهرستان قزوین ۹۱۲ متقاضی واجد شرایط داریم و در شهرستان البرز ۳۸۱۰ متقاضی ثبتنام کردهاند. در یکی از شهرستانها ۶۹۸ مورد تأمین زمین انجام شده که ۲۰۶ مورد باقیمانده و ۱۶۵ نفر نیز زمین دریافت کردهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به پروژه مهرگان گفت: بیشترین تأمین زمین برای متقاضیان در محدوده شهری و در منطقه مهرگان انجام شده است. در این منطقه، ۸۸ هکتار زمین داشتیم که ۲۲ هکتار الحاق جدید انجام شد و در مجموع ۱۱۰ هکتار زمین برای متقاضیان اختصاص یافت. مزیت این زمینها، قرارگیری در داخل محدوده شهری است که هزینه تأمین زیرساختهای آب، برق و گاز را به حداقل میرساند.
دایی دایی با اشاره به ۲۶۲۴ متقاضی باقیمانده در صف انتظار گفت: جلسات متعددی برای حل این مسئله برگزار کردهایم و در قالب الحاق روستاهایی که جذابیت سکونت دارند، برنامهریزی کردهایم. البته این گزینه برای ثبتنامکنندگان شهری، اجباری نیست و کاملاً اختیاری است.
وی افزود: در حال حاضر ۴۰۸ قطعه زمین در روستاها آماده واگذاری داریم. اگر متقاضیانی که ثبتنام شهری داشتهاند، تمایل به سکونت در این روستاها داشته باشند، میتوانیم کل ۳۵ درصد باقیمانده را پوشش دهیم. همچنین ۲۱۲۷ قطعه زمین مازاد نیز داریم.
دایی دایی تأکید کرد: برای کسانی که تمایل به خروج از شهر ندارند نیز در حال پیگیری تأمین زمین در خود شهرها، بهویژه در تاکستان و شهر قزوین هستیم و تلاش میکنیم از طریق مهرگان این متقاضیان را نیز پوشش دهیم. البته مستحضرید که آمار متقاضیان روز به روز در حال افزایش است و ما این راهکار روستایی را مطرح کردیم تا بتوانیم پاسخگوی همه مشمولان قانون باشیم.
نظر شما