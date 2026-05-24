قزوین رتبه ۲۴ ولادت کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، ستاره علیخانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد جمعیت و خانواده اظهار کرد: در حال حاضر قزوین رتبه ۲۴ کشور را در حوزه ولادت دارد و در سال گذشته ۱۲ هزار و ۹ واقعه ولادت در استان ثبت شده که با روند کاهشی نرخ ولادت مواجه هستیم.

وی با ارائه آمار تفکیکی شهرستان‌ها تصریح کرد: شهرستان آبیک با نرخ ۶.۶ کمترین و بوئین‌زهرا با نرخ ۱۰.۵ بیشترین نرخ ولادت را در استان داشته‌اند.

علیخانی با اشاره به سیر نزولی نرخ باروری در استان گفت: نرخ باروری در استان قزوین از ۱.۲۸ در سال ۱۴۰۰ به ۱.۲ در سال ۱۴۰۴ رسیده که این رقم از میانگین کشوری ۱.۳۴ پایین‌تر است.

بر اساس اعلام اداره‌کل ثبت‌احوال استان قزوین، تغییر در سبک زندگی، شهرنشینی، افزایش سطح تحصیلات و تغییر نگرش‌ها از جمله عوامل اصلی این کاهش برشمرده شده است.

