به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات در دستور کار اتاق بازرگانی در لرستان بحث هوشمندسازی کسبوکارها بوده است، اظهار داشت: در این راستا مرکز هوشمندسازی کسبوکارها را در اتاق بازرگانی راهاندازی کردیم.
هوشمندسازی کسبوکارهای حوزه کشاورزی در لرستان
وی با بیان اینکه در راستا نیز وارد عمل شدیم، نه فقط یک عنوان تئوری باشد، در چند جا ابزار هوش مصنوعی را به کار گرفتیم، برای اینکه خروجی عینی را دراینرابطه ببینیم، گفت: این اقدام در این راستا بوده که هوشمندسازی در جهت افزایش تولید و بهبود بهرهوری و در نهایت کاهش قیمت تمام شده و حضور در بازارهای جهانی را شاهد باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، افزود: در این راستا از حوزه کشاورزی، شیلات، مرغداریها و تولیدات گلخانهای شروع کردیم، دلیل این امر هم این بود که اینها زودبازده هستند، بلافاصله اثر آن را در کسبوکارها میبینیم.
خاکی با تأکید بر اینکه الان داریم مستندسازی میکنیم، خوشبختانه در مرغداریها و شیلات جواب هم گرفتهایم، تصریح کرد: هنوز پاسخ گلخانه را نگرفتهایم، اگر اینگونه باشد میتوانیم آن را به کل کسبوکارهای استان تعمیم بدهیم.
وی ادامه داد: این اقدام با هزینه خود اتاق بازرگانی انجام شده، بیشتر در راستای فرهنگسازی و اینکه بدانیم که هوشمندسازی چقدر میتواند به افزایش بهرهوری، افزایش سودآوری، بزرگشدن اقتصاد استان و ایجاد اشتغال بیشتر کمک میکند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، گفت: لرستان در حوزه کشاورزی و مرغداری، ظرفیت بسیار خوبی دارد، در شیلات رتبه اول را داریم، اگر بتوانیم این بحث هوشمندسازی را در کسبوکارها جا بی اندازیم، اثر آن را در سالهای آینده حتماً خواهیم دید.
خاکی با تأکید بر اینکه در استان حدود ۱۸۰ هکتار گلخانه داریم، افزود: اگر موفق شویم که از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنیم، آن را در ۱۸۰ هکتار گلخانه تعمیم دهیم و یک تولید بازارپسند خارجی را در آینده داشته باشیم.
عدم همخوانی خروجی دانشگاهها با نیاز صنعت و کسبوکارها
وی در ادامه یکی دیگر از اقدامات در دستور کار اتاق بازرگانی در لرستان را توسعه مهارت استان عنوان کرد و گفت: یک تفاهمنامه سهجانبه بین مرکز فنی و حرفهای، اتاق بازرگانی و استانداری دراینرابطه منعقد شده تا نیاز صنعت و یا اقتصاد استان را شناسایی کنیم و آموزش ما در آن راستا باشد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، گفت: الان خروجی و فارغالتحصیلی دانشگاههای ما با نیاز صنعت و کسب کار هم خوانی ندارد، آن مسیر خودش را طی میکند، کسبوکار مسیر خودش را.
خاکی، افزود: همینالان که بیکاری در استان زیاد هست، ما برای برخی از مشاغل واقعاً مشکل داریم و آن نفر موردنیاز را نمیتوانیم متناسب با آن پیدا کنیم و به کار بگیریم.
لرستان پایلوت طرح ملی پیشران تحول و پایش کسبوکارها
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات در دستور کار، موضوع طرح ملی پیشران تحول و پایش فضای کسبوکار است، تصریح کرد: لرستان در این زمینه پایلوت است، هشت استان در کشور دراینرابطه پایلوت است که ما یکی از آنها هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، ادامه داد: در جلسه با رئیسجمهور داشتیم، اعلام کردیم که فضای کسبوکار ما مساعد نیست و هر سال بر اساس گزارش شورای رقابتپذیری رتبه ما بدتر میشود، فضای کسبوکار ۱۰ شاخص اصلی دارد، از اولین آن شروع کردهایم که مجوزها هستند، صدور مجوزها متأسفانه در کشور ما طولانی است، علیرغم اینکه خیلی تلاش میشود و درگاههای مختلفی برای آن تعریف میشود، ولی باز خروجی مناسبی نداشته و همچنان فضا مساعد نیست.
خاکی، گفت: شروع کردهایم که این زمان صدور مجوزها را کاهش دهیم و در حد کشورهای برتر قرار گیریم، الان مطالعات اولیه انجام شده، دستگاههای اجرایی همکاری لازم را انجام دادهاند، میخواهیم وارد فاز اجرایی شویم.
وی عنوان کرد: این کار با همکاری دانشگاه تربیتمدرس انجام میشود که در اتاق بازرگانی الان مستقر شدهاند، از دیماه شروع شده است، تنها استانی که از ما جلوتر است، استان اردبیل است.
ایجاد آژانس توسعه تجارت در لرستان
رئیس اتاق بازرگانی لرستان همچنین از ایجاد آژانس توسعه تجارت در لرستان خبر داد و گفت: این آژانس برگرفته از دو مدل ژاپن و کره جنوبی است، اینها توسعه تجارت را در کل کشورها به وجود آوردهاند، حجم صادرات آنها نیز بهشدت افزایش پیدا کرده است.
خاکی، عنوان کرد: ما باز از حوزه کشاورزی شروع کردهایم، چون تولیدات کشاورزی ما زیاد است و متأسفانه ضایعات در این بخش هم زیاد داریم، به دلیل اینکه نمیتوانیم محصولات را روانه بازار کنیم، تبدیل به ضایعات میشوند.
وی، گفت: در قالب این آژانس، نیاز بازار سنجیده میشود، بعد از نیازسنجی، کار آموزش و نظارت بر تولید هم صورت میگیرد، ما از بازار روسیه شروع کردهایم، کل هزینه این امر نیز از سوی اتاق بازرگانی فعلاً تقبل شده است.
