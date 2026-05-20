به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت اسرائیل اعلام کرد: مجموع مجروحانی که از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه گذشته تا ۱۹ مه جاری در بیمارستان‌های اسرائیل ثبت شده‌اند، به ۸ هزار و ۷۸۳ نفر رسیده است.

بر اساس این آمار، تنها در جبهه شمالی و پس از آتش‌بس با ایران، ۸۸۲ مجروح در بیمارستان‌های اسرائیل ثبت شده‌اند. همچنین پس از آتش‌بس با لبنان، ۴۶۴ مورد مجروحیت از همین جبهه گزارش شده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که روز سه‌شنبه ۱۲ مجروح جدید ثبت شده است. در همین روز، ارتش رژیم اسرائیل از کشته شدن یک سرگرد در یگان «مغلان» و زخمی شدن چند نظامی دیگر در درگیری‌هایی نزدیک مرز خبر داد.

هم‌زمان گزارش‌هایی از زخمی شدن دو نفر دیگر بر اثر اصابت پهپاد به یک خودروی نظامی در شهرک المناره منتشر شد. در کنار این موارد، خودکشی یک افسر درجه‌دار در پایگاه وزارت امنیت در تل‌آویو نیز ثبت شده است.

در ادامه، رسانه‌های اسرائیلی از کشته شدن یک افسر دیگر در جنوب لبنان توسط رزمندگان مقاومت اسلامی خبر دادند و اعلام کردند: این حمله در منطقه القوزح که تحت سلطه نیروهای اسرائیلی بوده و در فاصله‌ای نزدیک به مرز رخ داده است.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف این کشور را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

این در حالی است که روز جمعه آمریکا اعلام کرد: آتش بس میان لبنان و رژیم اسرائیل به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.