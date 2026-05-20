کشف جسد یک نظامی صهیونیست در پادگان تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جسد یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته در داخل یکی از سرویس‌های بهداشتی پایگاه نظامی «الکریاه» در تل‌آویو پیدا شد.

منابع رسانه‌ای عبری زبان در بررسی‌های اولیه اعلام کردند که کشته شدن این نظامی صهیونیست احتمالاً با «خودکشی» صورت گرفته است.

این نظامی در یکی از بخش‌های این پایگاه پیدا شده و نیروهای مربوطه تحقیقات درباره جزئیات و شرایط وقوع حادثه را آغاز کرده‌اند. با این حال تاکنون هیچ بیانیه رسمی از سوی ارتش درباره هویت فرد یا جزئیات دقیق حادثه منتشر نشده است.

در همین زمینه، ارتش رژیم صهیونیستی در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که طی سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۱ نظامی خودکشی کرده‌اند. با این حال روزنامه «هآرتص» در گزارشی اعلام کرد شمار واقعی این موارد در سال ۲۰۲۵ به ۲۲ نفر رسیده است؛ آماری که بالاترین میزان طی حدود ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشر شده، میانگین سالانه خودکشی در میان نظامیان اسرائیلی پیش از جنگ غزه حدود ۱۲ مورد بوده، اما پس از اکتبر ۲۰۲۳ روند افزایشی داشته است.

از سوی دیگر وب‌ سایت عبری «واللا» گزارش داد فرمانده تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی و شماری از نظامیان این یگان در پی انفجار یک پهپاد حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، یک پهپاد انتحاری متعلق به حزب الله که با فناوری فیبر نوری هدایت می‌شد، در داخل ساختمانی که نیروهای ارتش در جنوب لبنان در آن مستقر بودند منفجر شده است. در نتیجه این انفجار، فرمانده تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش صهیونیستی و شماری از نظامیان این یگان زخمی شده‌اند.