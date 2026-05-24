به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان الله گشتاسبی شامگاه یکشنبه در مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان که همزمان با تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم نجیب، انقلابی و قهرمان کردستان همواره در دفاع از انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند و حضور پرشور آنان در این شب‌ها جلوه‌ای از وفاداری به نظام اسلامی است.

وی با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم، علما، نخبگان، پیشمرگان، خانواده‌های شهدا و مسئولان استان افزود: حضور مقتدرانه مردم سنندج در بیش از ۸۰ شب گذشته نشان‌دهنده عزم و اراده ملت ایران در حمایت از انقلاب اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) ادامه داد: هر شب که از طریق رسانه ملی تصاویر این اجتماعات را مشاهده می‌کردم، آرزو داشتم در کنار مردم کردستان حضور پیدا کنم و امروز خداوند این توفیق را نصیب من کرد.

وی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر بیان کرد: دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است و ملت ایران با مقاومت و ایثار توانستند توطئه دشمنان را خنثی کنند.

سردار گشتاسبی تصریح کرد: انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون همواره در معرض دشمنی‌ها، تحریم‌ها و توطئه‌های استکبار جهانی قرار داشته اما به برکت رهبری امامین انقلاب و حضور مردم، این نظام مقتدرانه مسیر خود را ادامه داده است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در مناطق غرب و شمال غرب کشور گفت: دشمنان تصور می‌کردند در حوادث اخیر و جنگ ترکیبی موسوم به «جنگ رمضان» می‌توانند از استان‌های کردستان و آذربایجان آشوب را آغاز کنند اما مردم این مناطق در کنار نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، مرزبانی و انتظامی توطئه آنان را ناکام گذاشتند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) خاطرنشان کرد: مردم کردستان با بصیرت و شعور انقلابی خود ثابت کردند با وجود همه مشکلات و فشارها، پای اصول، ارزش‌ها و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و دشمن را مأیوس کرده‌اند.

وی رمز موفقیت جمهوری اسلامی را وجود ولایت فقیه، حضور مردم در صحنه و وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر این مؤلفه‌ها در برابر فشارهای استکبار جهانی ایستادگی کرده و خواهد کرد.

سردار گشتاسبی در پایان تأکید کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود برسند و آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه با شکست مواجه خواهند شد.