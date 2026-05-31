۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

کشف محموله تجهیزات ضدامنیتی اپتیکی نظامی در منطقه مرزی ارومیه

ارومیه - قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محموله تجهیزات ضدامنیتی اپتیکی نظامی در منطقه مرزی ارومیه کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در یک مجموعه اقدامات اطلاعاتی در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، محموله تجهیزات اپتیکی نظامی در یکی از روستاهای مرزی شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.

این محموله شامل مقادیر قابل توجهی انواع دوربین‌های پیشرفته و تجهیزات شناسایی با کاربردهای نظامی بوده که گروهک های تجزیه طلب با پشتیبانی سرویس های جاسوسی دشمن قصد داشتند به مناطق عمقی کشور منتقل کنند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا به همه عناصر وطن فروش و عوامل ناامنی هشدار می‌دهد تحت رصد و تعقیب اطلاعاتی قرار دارند و هرگونه اقدام ضدامنیتی با برخورد به لحظه و شدید مواجه خواهد شد.

