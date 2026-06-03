به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: گروهکهای تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویسهای جاسوسی استکبار جهانی، قصد داشتند تجهیزاتی را جهت اقدامات خرابکارانه به داخل کشور منتقل کنند.
پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه طی اقدامات اطلاعاتی گسترده، ضمن ضربه مجدد به شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهکهای تروریستی تجزیه طلب؛ محمولهای بزرگ و قابل توجه از مجموعه دوربین، تجهیزات دید در شب، دستگاههای فرستنده، بیسیم، لب تاپ، و تبلت جاسوسی، پنلهای خورشیدی، دوربین RPG و دیگر تجهیزات مخابراتی و اپتیکی نظامی را در یکی از روستاهای مرزی کشف و ضبط کردند.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه اعلام میدارد، با رصد مستمر مناطق عملیاتی شمالغرب، تحرکات و جابجایی نفرات و تجهیزات را تحت نظر داشته و فکر و اقدام ضد امنیتی تروریستها را در نطفه خفه خواهد کرد.
ارومیه - قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه از کشف و ضبط محموله تجهیزات خرابکارانه از شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهکهای تروریستی تجزیه طلب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: گروهکهای تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویسهای جاسوسی استکبار جهانی، قصد داشتند تجهیزاتی را جهت اقدامات خرابکارانه به داخل کشور منتقل کنند.
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