فعالیت همزمان دو سامانه «باد شدید» و «بارش تگرگ» در تهران از امروز

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ استان تهران خبر داد و گفت: از بعدازظهر سهشنبه ۲۹ اردیبهشت تا پایان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، فعالیت دو سامانه همزمان در استان تهران پیشبینی میشود.
وی با تشریح سامانه اول اظهار داشت: در نیمه جنوبی، غربی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان، افزایش چشمگیر تندی وزش باد به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب مورد انتظار است که در برخی ساعات همراه با باد بسیار شدید و احتمال وقوع توفان خواهد بود.
خورشیدی افزود: در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان، گاهی شاهد خیزش یا انتقال گردوخاک، کاهش شعاع دید و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود که اثرات آن شامل سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع نظیر برجها و دکلها است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به احتمال رخداد توفان گردوخاک به ویژه در نوار جنوبی و غربی استان، توصیه کرد: احتیاط کامل در عبور و مرور جادهای، مستحکمسازی سازههای موقت و سست، پرهیز از استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع و خودداری از هرگونه پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد ضروری است.
وی همچنین از شهروندان خواست از تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام اجتناب کرده و نسبت به استحکام پوشش گلخانهها اطمینان حاصل کنند.
خورشیدی در تشریح سامانه دوم گفت: تقویت فعالیت سامانه بارشی در بعضی ساعات با بارش متوسط باران، گاهی رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ همراه است. همچنین در ارتفاعات بالادست و قلهها، مهآلودگی، بارش متوسط باران و برف و احتمال کولاک برف پیشبینی میشود.
به گفته وی، این سامانه عمدتاً مناطق شمال شرق، شرق، غرب و جنوب غرب استان را تحت تأثیر قرار میدهد و مخاطراتی نظیر آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، صاعقه، بارش تگرگ، ریزش سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی را به همراه دارد.
مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان ضمن هشدار نسبت به محدودیت تردد و انسداد موقت برخی راهها و خسارت به محصولات کشاورزی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری به ویژه در نواحی کوهستانی پرهیز کرده و از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
