۶۸۶ متر نیوجرسی در جاده بروجرد - اشترینان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد از اجرای طرح ایمن‌سازی در محور بروجرد - اشترینان محدوده «کرکیخان» خبر داد.

گودرزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای ایمنی راه‌های مواصلاتی شهرستان، اظهار داشت: در دوماهه نخست سال جاری، ۶۸۶ متر نیوجرسی در محور بروجرد - اشترینان محدوده «کرکیخان» نصب شده است.

وی افزود: این اقدام باهدف افزایش ایمنی تردد، کاهش مخاطرات احتمالی و ساماندهی وضعیت محورهای پرتردد شهرستان انجام شده و در دستور کار این اداره قرار داشته است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد، تأکید کرد: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و رفع نقاط پرخطر جاده‌ای از اولویت‌های مهم این اداره در سال جاری است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.