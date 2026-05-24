۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

۶۸۶ متر نیوجرسی در جاده بروجرد - اشترینان نصب شد

خرم‌آباد - ۶۸۶ متر نیوجرسی در جاده بروجرد - اشترینان در راستای ایمن‌سازی این محور، نصب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد از اجرای طرح ایمن‌سازی در محور بروجرد - اشترینان محدوده «کرکیخان» خبر داد.

گودرزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای ایمنی راه‌های مواصلاتی شهرستان، اظهار داشت: در دوماهه نخست سال جاری، ۶۸۶ متر نیوجرسی در محور بروجرد - اشترینان محدوده «کرکیخان» نصب شده است.

وی افزود: این اقدام باهدف افزایش ایمنی تردد، کاهش مخاطرات احتمالی و ساماندهی وضعیت محورهای پرتردد شهرستان انجام شده و در دستور کار این اداره قرار داشته است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد، تأکید کرد: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و رفع نقاط پرخطر جاده‌ای از اولویت‌های مهم این اداره در سال جاری است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

