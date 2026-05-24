۶۸۶ متر نیوجرسی در جاده بروجرد - اشترینان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بروجرد از اجرای طرح ایمنسازی در محور بروجرد - اشترینان محدوده «کرکیخان» خبر داد.
گودرزی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای ارتقای ایمنی راههای مواصلاتی شهرستان، اظهار داشت: در دوماهه نخست سال جاری، ۶۸۶ متر نیوجرسی در محور بروجرد - اشترینان محدوده «کرکیخان» نصب شده است.
وی افزود: این اقدام باهدف افزایش ایمنی تردد، کاهش مخاطرات احتمالی و ساماندهی وضعیت محورهای پرتردد شهرستان انجام شده و در دستور کار این اداره قرار داشته است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بروجرد، تأکید کرد: اجرای طرحهای ایمنسازی و رفع نقاط پرخطر جادهای از اولویتهای مهم این اداره در سال جاری است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
