ورمقانی: مردم کردستان در همه حوادث پای انقلاب ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردمی میدان شهید رحمانی بیجار که با محوریت گرامیداشت شهادت سردار حسینی مطلق برگزار شد، اظهار کرد: مردم این شهرستان بیش از ۸۰ شب است که با حضور در صحنه، حمایت خود از انقلاب اسلامی را نشان دادهاند.
وی افزود: مردم بیجار گروس همراه با ملت ایران بار دیگر ثابت کردند پشتیبان نظام و انقلاب هستند و دشمنان هیچگاه نخواهند توانست خللی در این انسجام ایجاد کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: شهید سردار حسینی مطلق شخصیتی برجسته و مردمی داشت و همواره دغدغه مردم بیجار را در دل داشت.
وی بیان کرد: این شهید والامقام ارادت ویژهای به مردم کهندیار گروس داشت و مردم این منطقه نیز علاقه و ارادت قلبی خاصی به ایشان داشتند و امیدواریم این شهید بزرگوار شفیع همه ما باشد.
ورمقانی با اشاره به سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: این روز نماد مقاومت، ایثار، همدلی، اتحاد و وحدت ملت ایران است و به عنوان یکی از روزهای پرافتخار تاریخ کشور ثبت شده است.
وی افزود: روحیه انسجام و همدلی در کردستان در جریان جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و ناآرامیهای دیماه به خوبی نمایان شد و مردم استان با وحدت و همبستگی پای انقلاب ایستادند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: مردم بیجار گروس نیز در همه این عرصهها پای کار انقلاب بودند و همواره از نظام اسلامی دفاع کردند.
