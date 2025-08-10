به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی، شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با گرامیداشت این روز، بر نقش مهم اصحاب رسانه در پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان تأکید کرد و گفت که مدیران باید صبور بوده و از نقدهای سازنده بهره بگیرند.
وی اظهار کرد: از همه کسانی که رسالت کاری خود را انجام میدهند باید قدردانی کرد. در چهار سالی که خادم مردم گروس بودم، افتخار داشتم در خدمت مردم باشم و هیچگاه از رسانهای شکایت نکردم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به ضرورت گفتوگو و تعامل افزود: باید تمرین دیالوگ کنیم و از انتقادات غیرمنطقی پرهیز کنیم، چرا که این نوع نقد به نتیجه نمیرسد. مردمان بیجار قدردان و پای انقلاب ایستادهاند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.
ورمقانی گفت: مسئولیتها ماندنی نیست و باید روزی که از پست خود خداحافظی میکنیم، همچنان برای توسعه و خدمت به مردم برنامه داشته باشیم. کار نکردن هیچ معنایی ندارد، بهویژه برای نیروهای بومی که باید توسعه فرهنگی شهرستان را دنبال کنند.
وی با اشاره به توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه کشور گفت: علیرغم تمام مشکلات، انسجام مردم موجب شکست این نقشهها شد. خبرنگاران باید این همراهی و اتحاد را به تصویر بکشند و به مسئولان هشدار دهند تا امور کشور متوقف نشود.
ورمقانی ادامه داد: تعامل مدیران ادارات و اصحاب رسانه باید تقویت شود. برخی مشکلات شهرستان، مانند کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور، ملی است و راهکار آن در تراز شدن تولید و مصرف خواهد بود. کاهش بارندگی نیز در افت تولید نیروگاهها و افزایش مصرف خانگی تأثیر گذاشته است.
وی از افزایش سهم اعتبارات بیجار خبر داد و گفت: این اعتبارات بر اساس وسعت شهرستان و نه صرفاً جمعیت اختصاص یافته که اقدامی مهم در مسیر توسعه است.
۷۲ موکب در کردستان فعال است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به آمادگی استان برای اربعین حسینی افزود: ۷۲ موکب در استان فعال است که پنج موکب در مرز، چهار موکب در حوزه عربی و یکی در مرز باشماق مستقر خواهد شد. افزایش تردد در مرز باشماق نشاندهنده جای گرفتن این مرز در مسیر زوار است، اما همچنان کار زیادی باقی مانده است.
وی گفت: طی چهار سال اخیر، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در مسیر مریوان و باشماق اجرا شده و توسعه سایر محورهای مواصلاتی نیز در دستور کار است. همچنین ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساختهای ۱۰ شهرستان استان اختصاص یافته است و پل گاران نیز با اعتبارات ستاد اربعین به بهرهبرداری رسیده است.
ورمقانی در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت نقد سازنده، توجه به سرمایه اجتماعی مردم بیجار و تلاش مشترک مدیران و رسانهها، مسیر توسعه شهرستان را هموار خواهد کرد.
نظر شما