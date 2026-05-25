به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی استان کردستان اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، دشمن با اهدافی همچون ایجاد ناامنی، برهم زدن انسجام ملی و دنبال کردن پروژههای تجزیهطلبانه وارد میدان شد اما در تحقق این اهداف ناکام ماند.
وی افزود: دشمن روی استانهای مرزی بهویژه کردستان حساب ویژهای باز کرده بود اما مردم استان با هوشیاری و انسجام مثالزدنی، این محاسبات را بر هم زدند.
امنیت پایدار با محوریت مردم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه کردستان امروز یکی از امنترین استانهای کشور است، تصریح کرد: مردم مهمترین مؤلفه امنیت پایدار در استان هستند و همواره در کنار نظام و نیروهای امنیتی قرار داشتهاند.
ورمقانی ادامه داد: حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، مرزبانی، سپاه، ارتش و دستگاههای اطلاعاتی و همچنین مدیریت دقیق مرزها نقش مهمی در حفظ آرامش استان در جنگ رمضان داشت.
همراهی مردم و شکست محاسبات دشمن
وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه و تجمعات حمایتی در شهرهای مختلف استان، نشان داد که محاسبات دشمن در مورد کردستان کاملاً اشتباه بوده است.
معاون استاندار کردستان گفت: همدلی مردم، حتی در شرایط سخت اقتصادی، موجب شد پروژههای طراحیشده برای ایجاد ناآرامی در استان به نتیجه نرسد.
وضعیت اقتصادی و رسیدگی به خسارتها
ورمقانی همچنین به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: مشکلاتی نظیر تورم و گرانی موضوعی ملی است اما دولت و دستگاههای نظارتی بهصورت مستمر وضعیت بازار را رصد میکنند.
وی افزود: قرارگاه اقتصادی استان بهصورت منظم تشکیل جلسه میدهد و تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار در اولویت قرار دارد.
معاون استاندار کردستان از روند جبران خسارتهای ناشی از جنگ رمضان خبر داد و گفت: ارزیابیها در مراحل پایانی است و پرداخت خسارتها توسط دستگاههای مسئول در حال انجام است.
ورمقانی همچنین با اشاره به شهدای جنگ اخیر، گفت: در جریان این جنگ، حدود ۱۶۰ نفر در استان کردستان و ۲۶ نفر از کردستانیها در خارج از استان به شهادت رسیدند.
وی افزود: از مجموع این شهدا، ۸۶ نفر در داخل استان کردستان تشییع و تدفین شدند و مابقی نیز در سایر استانهای کشور به خاک سپرده شدند.
