به گزارش خبرنگار مهر، شهادت مظلومانه آرمان علی‌وردی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های حوادث سال ۱۴۰۱ بود که رسیدگی به آن به دلیل شرایط میدانی حادثه، تعدد متهمان و دشواری شناسایی عوامل موثر در جنایت، مدت زمان قابل توجهی به طول انجامید.

شهید آرمان علی‌وردی، طلبه بسیجی ۲۱ ساله و مربی کانون تربیتی حوزه، شامگاه چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در جریان ناآرامی‌های شهرک اکباتان تهران به طرز ناجوانمردانه‌ای مورد هجوم اغتشاشگران قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

پس از وقوع این جنایت، دستگاه قضایی به صورت ویژه به پرونده ورود کرد و دادستانی تهران دستورات ویژه‌ای برای شناسایی و برخورد با عوامل دخیل در شهادت این شهید صادر کرد.

با توجه به ماهیت پرونده، رسیدگی قضایی به صورت همزمان در دو مرجع انجام شد؛ یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران با موضوع رسیدگی به قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت و دیگری در دادگاه انقلاب.

روند رسیدگی در دادگاه کیفری

در بخش کیفری پرونده، موضوع اصلی تشخیص فرد یا افرادی بود که ضربه منجر به شهادت شهید علی‌وردی را وارد کرده‌اند.

پس از صدور رای اولیه در دادگاه کیفری و نقض آن در دیوان عالی کشور، پرونده برای رفع نقص و انجام بررسی‌های تخصصی مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.

کمیسیون پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده بالینی، کالبدگشایی، فیلم‌های موجود، گزارش‌های جنایی و اظهارات متهمان اعلام کرد علت تامه فوت، خون‌ریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر بوده است؛ اما تعیین اینکه ضربه کشنده دقیقا توسط چه شخصی وارد شده، با توجه به شرایط حادثه و تعدد افراد حاضر در صحنه امکان‌پذیر نبوده است.

اداره آگاهی نیز در گزارش نهایی خود اعلام کرد مشخص شدن فرد واردکننده ضربه مرگبار با توجه به وضعیت میدانی حادثه و نحوه وقوع درگیری ممکن نشده است.

بر همین اساس، دادگاه کیفری اعلام کرد هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علی‌وردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.

در نهایت سه نفر از متهمان از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شدند و سه متهم دیگر نیز از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند.

این بخش از پرونده در صورت اعتراض، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

جزئیات رای دادگاه انقلاب

در کنار رسیدگی کیفری، پرونده متهمان در دادگاه انقلاب نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این بخش از پرونده، اتهامات ۹ نفر از متهمان از حیث افساد فی‌الارض از طریق به شهادت رساندن شهید آرمان علی‌وردی ناشی از ضربات چاقو به شهید، منتهی به اخلال شدید در نظم عمومی، جنایت علیه تمامیت جسمانی و اخلال گسترده در امنیت کشور، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور مستمر در اغتشاشات، توزیع کوکتل مولوتف میان اغتشاشگران، وارد کردن ضربات سنگ به شهید، ضرب و شتم شهید و فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، انجام تحقیقات مفصل و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، رای پرونده صادر شد.

براساس رای دادگاه، متهمان برای قتل شهید علی‌وردی به سمت وی هجوم برده و با هر وسیله‌ای، حتی با دست و پا و با قصد قتل، اقدام به ایراد صدمات متعدد به شهید کرده‌اند.

طبق مفاد رای، متهمان اصلی پرونده با اقداماتی همچون ضربه با لگد به بدن و صورت شهید، استفاده از شوکر علیه شهید، وارد کردن ضربه با اشیای تیز به قسمت‌های مختلف بدن و سایر اقدامات خشونت‌آمیز، در شهادت مظلومانه آرمان علی‌وردی نقش داشته‌اند.

تشکیل تیم برای اغتشاشات، ساخت نارنجک دستی، ساخت کوکتل مولوتف، حضور فعالانه در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و انجام اقدامات گسترده ضد امنیتی از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان عنوان شده است.

همچنین براساس مستندات موجود در پرونده، متهمان با انگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در شهرک اکباتان حاضر شده و قصد مقابله و براندازی نظام اسلامی را داشته‌اند.

در واقع متهمان با قصد مقابله و براندازی نظام اسلامی به شهید حمله کرده‌اند و وی را به شهادت رسانده‌اند.

براساس رای دادگاه، فعل ارتکابی متهمان به گونه‌ای بوده که به طور گسترده موجب جنایت علیه تمامیت جسمانی و اخلال در امنیت کشور شده و در نظم عمومی و امنیت جامعه اخلال شدید ایجاد کرده است.

قساوت متهمان به حدی بوده که خانمی که در اغتشاشات حضور داشته از رفتار وحشیانه متهمان متاثر شده و سعی در جلوگیری از ایراد صدمه به شهید داشته است، اما موفق نشده است.

دادگاه انقلاب تهران با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیای دم شهید، گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران، نظریه پزشکی قانونی درخصوص علت تامه فوت و شرح گزارش معاینه جسد، اظهارات متهمان در مراحل مختلف تحقیق در مرجع انتظامی، دادسرا و دادگاه، بازسازی صحنه جرم و هجوم اغتشاشگران به سمت شهید و ضرب و جرح وی، متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده را به لحاظ شیوه ارتکاب جرم، گستره جنایت و نتایج زیانبار اقدامات آن‌ها علیه امنیت کشور، بابت اتهام افساد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم کرد.

متهمان ردیف پنجم تا نهم نیز بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به حبس از یک تا پنج سال و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

رای صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.