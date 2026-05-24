سردار رستگارپناه: اقتدار موشکی ایران معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن رستگارپناه شامگاه یکشنبه در اجتماع مردمی میدان شهید رحمانی بیجار که با محوریت گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و شهید سردار حسینی مطلق برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب علیه مردم و اسلام سلاح به دست گرفتند و با جریان‌های مختلف تلاش کردند مسیر انقلاب را متوقف کنند.

وی افزود: جریان‌های چپ و گروه‌های راست افراطی با سهم‌خواهی و اقدامات تروریستی در برابر انقلاب اسلامی ایستادند و در ادامه نیز ضدانقلاب در مناطق غرب کشور با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد میدان شد.

این فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: دشمنان در کردستان تلاش کردند صدای اسلام و انقلاب را خاموش کنند و بسیاری از مراکز و پایگاه‌ها را مورد حمله قرار دادند اما اراده الهی و رهبری امام راحل موجب تثبیت و استحکام بیشتر انقلاب شد.

وی بیان کرد: مردم کردستان با ثبت ۴۳ هزار رأی آری به جمهوری اسلامی، وفاداری خود را به نظام نشان دادند و در تمام سال‌های پس از انقلاب پای کشور ایستاده‌اند.

سردار رستگارپناه با اشاره به دشمنی چند دهه‌ای آمریکا علیه ایران اسلامی گفت: آمریکا بیش از ۴۷ سال است که با ملت ایران دشمنی می‌کند و تجربه نشان داده این کشور قابل اعتماد نیست.

وی افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌ها ایستادگی کرده و دشمنان نیز به اشتباه خود در برآورد توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی اعتراف کرده‌اند.

این فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد: امروز به برکت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، توان موشکی و دفاعی کشور افزایش یافته و جمهوری اسلامی با اقتدار در برابر تهدیدات ایستاده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات دشمنان علیه ایران اسلامی رو به شکست است و ملت ایران همراه با نیروهای مسلح اجازه تحقق اهداف آنان را نخواهد داد.

سردار رستگارپناه ایران اسلامی را پرچمدار توحید و مقاومت دانست و گفت: حرکت و ایستادگی ملت ایران موجب الگوبرداری ملت‌های دیگر شده و این مسئله از الطاف الهی است.

وی در پایان با اشاره به شخصیت شهید سردار حسینی مطلق تصریح کرد: این شهید گرانقدر با بیش از ۴۰ سال مجاهدت، عمر خود را در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی سپری کرد و دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرد.