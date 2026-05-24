۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱

سید مظاهر حسینی: استقلالِ کشور ایران، عامل خشم استکبار جهانی است

کرمان- مدیر کل تشریفات دفتر رهبر انقلاب گفت: انقلاب اسلامی به هیچ قدرتِ غیرالهی وابسته نیست و همین استقلالِ بی‎‌نظیر ایران، عامل اصلی خشم استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مظاهر حسینی، یکشنبه شب در اجتماع مردمی میدان کوثر شهر کرمان در سخنانی ضمن تبیین عوامل پایداری و ماندگاری انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب ما با تکیه بر آموزه‌های اسلام ناب و مسئولیت‌پذیری در قبال بشریت، در جهان نمونه ندارد.

وی استقلالِ بی‎‌نظیر کشور را عامل اصلی خشم استکبار جهانی دانست و افزود: انقلاب اسلامی به هیچ قدرتِ غیرالهی وابسته نیست و همین استقلال، دشمن را به سوزش وا داشته است.

وی تصریح کرد: طی ۴۷ سال گذشته تمامی نقشه‌های استکبار جهانی برای خدشه‌دار کردن این استقلال، با ایثارگریِ مجاهدانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و ایستادگی مردم، با شکست مواجه شده است.

سید مظاهر حسینی، با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در بزنگاه‌های حساس انقلاب اسلامی ایران گفت: نظام ما مردمی‌ترین انقلاب جهان است؛ چرا که در هر شرایطی مردم میدان را خالی نگذاشته‌اند.

وی افزود: مردم ما با الهام از فرهنگ عاشورا و کربلا، تمامی توطئه‌های دشمن برای خروج از صحنه را درک کرده و با صبوری مثال‌زدنی، دشمنیِ جبهه استکبار را ناکام گذاشته‌اند.

مدیر کل تشریفات دفتر رهبر انقلاب در خصوص مواضع کشور در قبال مذاکرات و تهدیدات خارجی تأکید کرد: ما از افراد مذاکره‌ کننده‌ای که رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را نصب‌العین قرار می‌دهند حمایت می‌کنیم و تأکید داریم که مذاکره باید صرفاً با هدف پایان‌بخشی به جنگ باشد.

مظاهر حسینی، با هشدار به برخی کشورهای منطقه تصریح کرد: اگر برخی کشورهای منطقه مرتکب خطای محاسباتی شوند، چنان پاسخ محکمی دریافت خواهند کرد که توان برخواستن نداشته باشند.

وی افزود: ما بر اساس اصول خود آغازگر هیچ جنگی نیستیم، اما در دفاع از آرمان‌های کشور و امنیت ملی، پاسخی قاطع و کوبنده خواهیم داد.

