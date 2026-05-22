حجت الاسلام سید مظاهر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر به سمنان و مهدیشهر ضمن اشاره به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: توجه به خانواده شهدا و همچنین ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس از ویژگی‌های بارز ایشان بود.

وی با بیان اینکه مکررا در این سال‌ها پیش آمد که جلساتی به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی لغو شود اما رهبر شهید انقلاب تاکید داشتند که هرگز و هرگز دیدار با خانواده شهدا قطع و تعطیل نشود و تا روزی که به شهادت رسیدند به این امر مبادرت داشتند.

مدیرکل تشریفات دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه امروز جهاد تبیین یکی از مهمترین رسالت های فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه و ... است، تاکید کرد: رسانه نگاران به تبیین سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی بپزدارند.

حسینی با بیان اینکه دشمن به دنبال حذف چهره‌های انقلابی است، بیان کرد: کار رسانه‌ای و فرهنگی در خصوص تبیین ویژگی‌های چهره‌های اصیل انقلاب اسلامی درست نقطه مقابل نقشه دشمنان است.

وی خواستار توجه بیشتر به مقوله جهاد تبیین شد و افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها و بارها در خصوص اهمیت جهاد تبیین مطالب مهمی را تذکر دادند و این نشان می‌دهد که راه برای ما روشن است.

مدیرکل تشریفات دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه جنگ امروز جنگ روایت و میدان تبیین است، بیان کرد: نیاز داریم که در این حوزه خودمان را روز به روز تقویت کنیم.

حسینی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران شخصیت‌های برجسته‌ای مانند رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهید قاسم سلیمانی و ... را دارد که تبیین سیره آن‌ها برای جوانان، یک اصل اساسی و مهم برای همه ما است.

وی با بیان اینکه تبیین به جوان ما قدرت تحلیل می‌دهد، افزود: تربیت نسلی بصیر یکی از دغدغه‌های همیشگی رهبر شهید انقلاب اسلامی بود که به خصوص در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز نمود بارزی داشت.