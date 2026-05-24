به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی ایم شهرستان با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و تجلیل از مقام شهدا، این پیروزی را نمادی از عرق ملی و وابستگی به جغرافیای ایران دانست و اظهار داشت: نباید از یادمانهای اینچنینی به سادگی عبور کرد؛ چرا که فتح خرمشهر برگرفته از همان نگاه حفظ تمامیت ارضی کشور است و کم از پیروزی نهایی در جنگ تحمیلی ۸ ساله نبوده است.
وی با تصریح بر اینکه زیربنای اقدامات عمرانی و اقتصادی، مسائل اجتماعی است، افزود: ورود بهموقع و پیشگیرانه به مسائل اجتماعی میتواند از تبدیل شدن معضلات به بحرانهای اجتماعی که حوزههای اقتصادی و معیشتی را تحتالشعاع قرار میدهند، جلوگیری کند. لذا نگاه مدیران به این کارگروه باید ویژه و راهبردی باشد.
فرماندار دشتی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل «شبکه مدیریت محلهمحور» ذیل بند ۳ ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: این طرح تکلیفی قانونی برای تمامی دستگاههای اجرایی است و هدف اصلی این برنامه، عبور از نگاه دستوری و جبری و حرکت به سمت «حکمرانی مردممحور» است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تابآوری اجتماعی در محلات شکل بگیرد، نیاز به دستورهای اداری کاهش یافته و جامعه خود به عنوان یک هنجار، مسائل را مدیریت خواهد کرد.
مقاتلی با پیشنهاد برگزاری چرخشی نشستهای این کارگروه در محلات مختلف، تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت ائمه جماعات، معتمدین و بانوان فعال در محلات برای آموزشهای عمومی، از جمله مدیریت مصرف انرژی و سوخت، میتواند بخش بزرگی از فشارهای اجرایی دستگاهها را کاهش دهد.
