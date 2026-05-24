خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: هشتاد و پنجمین تجمع شب های مقاومت ملی مردم ارومیه با حضور کاروان ۳۰ نفره از استانبول و شهرهای مختلف کشور دوست و همسایه ترکیه حال و هوای متفاوتی داشت.

در میان خیل جمعیت انبوه، مردم انقلابی ارومیه که میدان ولایت فقیه را به نماد عزت و ایستادگی تبدیل کرده است با حضور این کاروان همدلی ترکیه روایتگر پیوند عمیق بین دو کشور دوست و همسایه می شود.

اعضای کاروان همدلی ترکیه، با دستانی پر از مهر با پرچم های ایران و ترکیه وارد تجمع مردمی می شوند و هر قدمشان، داستانی از دوستی، همدلی و یکی بودن را روایت می کند.

در میان جمعیت، چهره‌های اشکبار، لبخندهای از ته دل، و پرچم‌هایی که در هم گره خورده بودند، همه حکایت از یک حقیقت داشت، نزدیکی ریشه‌ها و دل ها که صدها سال است کنار هم به بلندای تاریخ و تمدن مثال زدنی در خاورمیانه ایستاده اند.

طنین فریاد «حیدرحیدر» مردم و همراهی اعضای این کاروان حال و هوای حماسی تری به تجمع شبانه امشب بخشیده است، نوایی که امشب ثابت کرد پیوند عمیق تاریخی دو کشور فراتر از مرزها و ریشه در عزتمندی اسلام دارد.

در آن دقایق و ساعات، دیگر هیچ مرزی میان دو ملت وجود نداشت؛ تنها پیوندی عمیق، ایمانی مشترک، و عزتی که ریشه در اسلام داشت، احساس می‌شد.

این نوایی بود که ثابت کرد، دوستی و همدلی ملت ایران و ترکیه، فراتر از هرگونه تمایز و تفاوت، گوهری گرانبهاست که سینه به سینه، نسل به نسل، در گذر ایام، درخشش خود را حفظ کرده و خواهد کرد.

«کاروان همدلی» نه تنها یادآور پیوندهای گذشته، بلکه پیام‌آور آینده‌ای روشن، سرشار از همکاری، احترام متقابل و دوستی پایدار میان دو ملت کهن و باشکوه ایران و ترکیه بود.

این گردهمایی، تصویری زنده از قدرت همدلی بود؛ قدرتی که می‌تواند حتی مستحکم‌ترین مرزها را فرو بریزد و انسان‌ها را با هر زبان و نژاد، در آغوش مهر و انسانیت به هم نزدیک کند.

ارومیه امشب، نه تنها میزبان میهمانان ترکیه‌ای، بلکه قلب تپنده این پیوند جاودانه بود؛ پیوندی که با «همدلی» آغاز شد و با عشق و برادری، تا ابدیت ادامه خواهد یافت.

برای لبیک به رهبرشهید و حمایت ار مردم ایران آمده ایم

یکی از اعضای کاروان همدلی ترکیه در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی در حضور در تجمع شبانه مقاومت ملی مردم ایران گفت: این حضور نشان از عزت و ایستادگی مردم ایران در برایر استکبار جهانی است که قابل احترام است.

وی ادامه داد: امروز ما آمده ایم ضمن اینکه اعلام کنیم در کنار برادران ایرانی خود هستیم بلکه به سهم خود این ایستادگی با عزت ملت ایران را به دنیا هم مخابره کنیم.

این شهروند ترکیه با تسلیت شهادت رهبر شهید گفت: آمده ایم هم وفای به عهد خود را به رهبر شهید که تنها متعلق به ایران نیست بلکه رهبر تمام آزادی خواهان جهان بودند را اعلام کنیم و به رهبر معظم انقلاب آیت الله مجتبی خامنه ای نیز لبیک بگوییم.

وی با اشاره به فرارسیدن عید قربان گفت: عید قربان تنها یک عبادت نیست بلکه نماد همدلی و برادری است در این عید قربان ما آمده ایم به دنیا اعلام کنیم در کنار برادران خود در ایران هستیم .

ایستادگی عزتمندانه ملت ایران باعث غرور همه مردم دنیاست

دیگر شهروند ترکیه نیز با اشاره به تعجب کل مردم دنیا از بیش از ۸۰ شب ایستادگی با عزت و غرور مردم ایران در خیابان در حمایت از کشور خود گفت: ما هم به عنوان یک مسلمان و براداران دینی امروز آمده ایم همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه تنها انقلاب اسلامی و مردم ایران توانسته اند با عزت در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونی ایستادگی کنند، اظهار کرد: مردم ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی برای چنین مقاومت عزت مندانه‌ای قدرانی می‌کنیم، ما نیز در کنار مردم ایران آماده هستیم.

همراهی مردم دنیا با ملت ایران نشان حقانیت ماست

حسین زاده یکی از شهروندان ارومیه ای نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور کاروان همدلی ترکیه موجب خوشحالی ماست و نشان بارزی از حقانیت مردم ایران در برابر استکبار جهانی است.

وی ادامه داد: ما همانطور که رهبرشهیدمان بارها تاکید کرده بودند تنها راه پیروزی و نصرت ایستادگی و مقاومت بدون ترس هست نزدیک سه ماه است در خیابان ها هستیم و تا پیروزی نهایی در میدان می مانیم چرا که وعده خدا نصرت الهی نصیب مردم ایرام خواهد شد.

زهرا قلی پور دیگر شهروند ارومیه ای نیز با بیان اینکه این حضور مردم ترکیه در جمع مایک پیام دارد اینکه مردم خاورمیانه همیشه باهم هستند و این آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب

است که باید از منطقه بروند،گفت: ما مردم در میدان هستیم بگوییم تا پیروزی نهایی پیرو فرمایش مقام معظم رهبری هستیم تا زمانی که امر کنند در خیابان می مانیم.

میدان، خیابان و دیپلماسی ارکان دفاع ملی ایران مقابل متجاوزان هستند

«سردار جلیل وحیدی» مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ملت ایران با وحدت و همدلی باعث زانو زدن دشمن شده اند، گفت: میدان، خیابان و دیپلماسی ارکان دفاع ملی ایران مقابل متجاوزان هستند.

سردار وحیدی در تجمع مردم ارومیه افزود: طبق فرموده امام شهید، مردم ایران در این برهه حساس مبعوث شدند و پشتیبانی خود را از رزمندگان به خوبی نشان دادند.

وی اضافه کرد: مبعوث شدن مردم ایران به معنای مطالبه آگاهانه، هوشمندانه و حضور مردم در کف میدان است.

وی با بیان اینکه اثر حضور مردم در خیابان به مراتب از موشک‌ و پهپاد بیشتر است، ادامه داد: در کنار حضور در خیابان باید اتحاد خود را حول محور ولایت و ولی فقیه حفظ کرده و ارتقا ببخشیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی تاکید کرد: ولایت فقیه قلعه محکم‌ اقتدار ایران اسلامی است و باید همه ما در این قلعه حضور یابیم.

سردار وحیدی در بخش دیگری با تاکید بر تبیین ابعاد مختلف دوران دفاع مقدس هشت ساله به مردم ازجمله در خصوص عملیات بیت المقدس گفت: در آن دوران، تمام دنیا پشت صدام بود ولی رزمندگان اسلام پیروز شدند.

وی افزود: یکی از عملیات های مهم دوران دفاع مقدس که ورق را به نفع ایران اسلامی بازگرداند، عملیات فتح خرمشهر بود که یاد و خاطره ۶ هزار شهید این عملیات را گرامی می داریم.

امروز میدان ولایت فقیه ارومیه با حضور کاروان همدلی ترکیه باردیگر به نماد ایستادگی و عزت و همدلی دوکشور دوست و همسایه ایران و ترکیه بدل شد میدانی که روایتگر همبستگی فرامرزی ملت هاست.