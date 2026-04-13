موج ۴۴ مقاومت ملی فرامرزی شد؛ همبستگی ایران ‌و ترکیه علیه استکبار

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در سرمای دوشنبه شب فروردین ماه و در چهل و چهارمین شب مقاومت ملی، ارومیه شاهد صحنهای فراتر از یک تجمع بود؛ اینجا قلب تپنده اتحاد میان دو ملت ایران و ترکیه در برابر استکبار جهانی بود،اتحادی که نشان پیوند ناگسستنی بین دو ملت بردار، دوست و همسایه بود.
۷۲ مهمان به یاد ۷۲ شهید دشت کربلا که تحت عنوان کاروان همدلی و همبستگی به ارومیه سفر کرده اند دوشنبه شب با حضور در تجمع شبانه و فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا حمایت خود را از ملت ایران ابراز کردند.
دوشنبه شب میدان ولایت فقیه تا خیابان امام (ره)، ارومیه به میعادگاه دلهای یکپارچه تبدیل شد، مردم، با در دست داشتن پرچمهای ایران، فریاد «الله اکبر»، «خامنهای رهبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را سر دادند؛ شعارهایی که نماد اتحاد و همدلی علیه سیاستهای ظالمانه آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بود.
اما آنچه این گردهمایی را برجستهتر ساخت، حضور پررنگ میهمانان ترکیهای بود. این شهروندان که از نقاط مختلف ترکیه آمده بودند، با در دست داشتن پرچم کشورشان در کنار پرچم ایران، تصویری زیبا از همبستگی دو ملت را به نمایش گذاشتند.
مقاومت مردم ایران در خیابان ها قابل ستایش است
یکی از شهروندان ترکیه که در تجمع ارومیه حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علت حضور ما امروز اعلام همبستگی کنار مردم ایران است و آمده ایم بگوییم در کنار مردم دوست و همسایه خود هستیم.
وی با اشاره به اینکه جنگ صهیونیسم و آمریکا تنها جنگ علیه کشور ایران نیست بلکه جنگ حق و باطل و علیه مسلمان و اسلام است، ادامه داد: ما تا نتیجه نهایی این جنگ کنار مردم ایران هستیم و آنها را تنها نمی گذاریم.
این شهروند ترکیه گفت: امروز بازدیدی از مدارس و مناطق مسکونی که مورد حمله قرار گرفتند داشتیم و از نزدیک دیدیم همانطور که اسراییل کودک کش در لبنان و فلسطین دنبال قتل عاممردم است در ایران نیز با هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و مسکونی در ایران خوی جنایتکارانه خود را به نمایش گذاشته است.
مقاومت عزتمندانه مردم ایران الگوی همه مردم دنیا است
دیگر شهروند ترکیه ای نیز با بیان اینکه اسراییل صهیونیسم و آمریکا در جنگ اخیر نشان دادند توان مقابله نظامی با ایران را ندارند؛ گفت: حمله به مدارس، مناطق مسکونی و شهادت کودکان مظلوم در ایران نشان عجز و ناتوانی آنها در برابر قدرت ایران و خوی وحشی استکبار جهانی به خصوص رژیم کودک کش اسراییل است و ما آن را محکوم می کنیم.
وی ایستادگی مردم ایران در خیابان ها را نشان از تمدن و فرهنگ بالا و وطن دوستی مردم ایران دانست و گفت: این مقاومت مردم ایران قابل ستایش نه تنها مسلمانان بلکه همه دنیا است.
وی تاکید کرد: از مردم ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی برای چنین مقاومت عزت مندانهای قدرانی میکنیم.
این شهروند اظهار کرد: ما نیز در کنار مردم ایران آماده هستیم تا در مقابل دشمن بجنگیم و آماده شهید شدن در این راه حق هستیم.
تا پیروزی نهایی کشور در خیابان ها می مانیم
یکی از شهروندان ارومیه نیز با ابراز خوشحالی از حضور شهروندان ترکیه در تجمع ارومیه گفت: امروز تمام دنیا به حقانیت ایران پی برده اند و این حضور شهروندان نشان بارزی بر این موضوع است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که رهبر معظم انقلاب امر کنند و تا پیروزی نهایی در میدان هستیم گفت: همانطور که رزمندگان غیور کشور با اقتدار در برابر صهیونیسم و آمریکای جنایتکار ایستاده اند ما نیز در میدان برای عزت، پیروزی و سربلندی کشور در میدان می مانیم.
این شهروند ارومیه ای با اشاره به اینکه تهدیدات رییس جمهور آمریکا نشان دهنده این است که چه در عرصه نظامی و چه در عرصه مقاومت ملی مردم شکست خورده است افزود: ما با این تهدیدات پوچ و توخالی میدان را خالی نخواهیم گذاشت و تا پیروزی نهایی در خیابان ها می مانیم.
سفر یک هفته ای کاروان همدلی و همبستگی ترکیه به کشور
در پی تداوم حماسه مقاومت و لزوم همافزایی ملتهای منطقه، امروز کاروانی متشکل از ۸۰ تن از فعالان برجسته اجتماعی و چهرههای تأثیرگذار فضای مجازی (اینفلوئنسرها) از شهرهای مختلف کشور ترکیه، از طریق پایانه مرزی بازرگان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند.
این گروه که با شعار برادری و حمایت از جبهه حق به ایران سفر کردهاند، هدف اصلی خود را اعلام همبستگی قاطع با ملت ایران و حمایت از رزمندگان جانبرکف میهن عنوان کردند.
اعضای این کاروان که از اقصینقاط ترکیه گرد هم آمدهاند، قرار است در سفری یکهفتهای، میهمان ویژه شهرهای ارومیه، تبریز، زنجان و تهران باشند.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این فعالان رسانهای با حضور در مناطق و شهرهای بمباران شده، از نزدیک با آثار جنایات دشمن و ایستادگی مردم محلی آشنا شده و این مشاهدات را برای مخاطبان خود در شبکههای اجتماعی بینالمللی روایت خواهند کرد. همچنین شرکت در تجمعات حماسی شبانه مردم ایران و گفتگو با اقشار مختلف جامعه، از دیگر برنامههای کلیدی این گروه برای لمس روحیه مقاومت و انتقال آن به افکار عمومی کشور ترکیه است.
این حضور حماسی در شرایطی صورت میگیرد که امپراتوری رسانهای غرب به دنبال بایکوت خبری واقعیتهای ایران است؛ اما این فعالان اجتماعی بنا دارند به عنوان سفیران حقیقت، روایتگر پیوند ناگسستنی دو ملت و شجاعت مدافعان امنیت در مرزهای ایران باشند.
این سفر یکهفتهای که از آذربایجان غربی آغاز شده، در ایستگاه نهایی به پایتخت کشورمان ختم خواهد شد تا فصل جدیدی از دیپلماسی عمومی و رسانهای میان دو کشور همسایه رقم بخورد.
