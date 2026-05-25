آسیب دیدن کاخ سلیمانیه کرج در جنگ تحمیلی سوم

نادر زینالی، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان البرز، امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، از خسارت به یکی از آثار ثبت‌ ملی شده این استان در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد و با اشاره به جنگ اخیر موسوم به «جنگ رمضان» و اقدامات تجاوزکارانه دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار، افزود: متأسفانه دشمن با نادیده گرفتن تمامی پروتکل‌های بین‌المللی که بر لزوم حفظ اماکن غیرنظامی، مدارس و آثار باستانی تأکید دارد، به شماری از آثار تاریخی کشور آسیب وارد کرد.

زینالی خاطرنشان کرد: در استان البرز، اثر تاریخی «کاخ سلیمانیه کرج» بر اثر موج انفجار در نزدیکی آن، دچار خسارت شد. بلافاصله پس از حادثه، اقدامات ایمن‌سازی، احیای اولیه و مقاوم‌سازی اضطراری انجام و گزارش کامل خسارت‌ها برای مراجع رسمی ارسال شد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز با بیان اینکه مطالعات میدانی میزان آسیب‌ها به پایان رسیده است، تصریح کرد: احیای اضطراری اثر به اتمام رسیده و طی یکی دو هفته آینده، پس از مطالعات نهایی، عملیات مرمت تخصصی «کاخ سلیمانیه» نیز آغاز خواهد شد.