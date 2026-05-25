۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

رضایی: صدای انفجار در گواور ناشی از انهدام مهمات بود

کرمانشاه- فرماندار گیلانغرب گفت: صدای انفجارهای شنیده شده در گواور ناشی از انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده بود و هیچ خطری متوجه شهروندان نیست.

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شنیده شدن صدای مهیب در سطح این شهرستان اظهار کرد: صدای انفجارهایی که ساعاتی پیش در منطقه گواور از توابع شهرستان گیلانغرب شنیده شد، جای نگرانی ندارد و مربوط به عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده بود.

فرماندار شهرستان گیلانغرب در ادامه برای رفع نگرانی اهالی منطقه افزود: این عملیات انهدام منحصراً توسط نیروهای تخصصی و با رعایت کامل اصول ایمنی انجام گرفته است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه جای هیچ‌گونه نگرانی برای اهالی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و نظارت دقیق تیم‌های متخصص، این عملیات با موفقیت و در امنیت کامل انجام شد و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان این منطقه نیست.

کد مطلب 6841043

