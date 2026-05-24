به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر و آغاز هفته میراثفرهنگی، نمایشگاه «یک شی، یک روایت» گشایش یافت و همچنین سردیس ایلخانی متعلق به معبد داشکسن رونمایی شد.
علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراثفرهنگی، در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن سوم خرداد، گفت: نقطه برجسته این رویداد، رونمایی از سردیس ایلخانی معبد داشکسن است که از شاهکارهای هنری و معماری دوران ایلخانی محسوب میشود. هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی هرچه بهتر شخصیتهای تاریخی و بناهای شاخص استان زنجان به عموم مردم است.
وی افزود: برپایی چنین نمایشگاههایی فرصتی مغتنم برای آشنایی بیش از پیش با گنجینههای فرهنگی و تاریخی ایران، بهویژه آثار فاخر استان زنجان است و بر اهمیت حفاظت و معرفی این مواریث تأکید داریم.
گفتنی است نمایشگاه «یک شی، یک روایت» با ارائه روایتهای داستانی و تاریخی پیرامون آثار، فرصتی استثنایی برای علاقهمندان فراهم آورده است تا با داستانهای نهفته در اشیای باستانی آشنا شوند.
در ادامه این مراسم، هوشنگ ثبوتی که در سال ۱۳۸۶ سرپرستی کاوشهای باستانشناسی معبد داشکسن را بر عهده داشت و کاشف این سردیس ایلخانی بوده است، توضیحاتی را درباره ویژگیهای تاریخی و اهمیت این اثر ارزشمند ارائه کرد.
نظر شما