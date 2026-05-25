افزایش موارد آنفلوانزا در کشور؛ وضعیت هشدار در ۶ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی ۲ پاتوژن (آنفلوانزا و کووید۱۹) در هفته نهم سال ۱۴۰۵ (هفته منتهی به ۱ خرداد) نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، افزایش داشته است؛ به طوری که ۵.۴ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و ۶.۸ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.

در این نظام مراقبت دیده وری، از میان ۱۶۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۸.۳ و درصد مثبت آزمایش PCR کووید۱۹ حدود ۱.۱ درصد بوده است.

در این هفته نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا در بیماران بستری و در بیماران سرپایی، نسبت به هفته گذشته افزایش نشان داده و از ۵ درصد عبور کرده است؛ لذا ضرورت دارد مراقبت عفونت های حاد تنفسی همچنان مورد تاکید باشد. این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۳.۷ درصد بوده است. نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ این نسبت در هفته مشابه سال قبل، ۹.۲ درصد بوده است.

از آنجایی که داده های نظام مراقبت غیردیده وری (یا روتین)، عمدتا تحت تاثیر تصمیم پزشکان برای درخواست آزمایش و میزان دسترسی به ابزار/ کیت تشخیصی است؛ یافته های آن باید با احتیاط تفسیر شود.

بر اساس داده های نظام مراقبت غیردیده وری آزمایشگاهی، در هفته نهم سال ۱۴۰۵ مجموعا تعداد ۳۲۱۷ نمونه تنفسی (که ۹۵.۷ درصد آنها از بیماران بستری اخذ شده)، در آزمایشگاه های مولکولی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آزمایش شده و از میان آنها ۱۴۸ مورد معادل ۴.۶ درصد مثبت، آنفلوانزا بوده است. همچنین ۹۶ درصد تایپ غالب ویروس در موارد مثبت آنفلوانزا «B» است. لازم به توضیح است که در مقطع زمانی مشابه در سال قبل (۱۴۰۴)، تایپ غالب ویروس، «A» بوده است.

در استان‌های گلستان (۱۳.۸ درصد) و همدان (۱۳.۷ درصد)، درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار بالا یعنی ۱۰ درصد بوده است. در استان‌های البرز (۸.۴ درصد)، آذربایجان شرقی (۷.۲ ددرصد)، گیلان و مازندران (۵.۳ درصد)، نیز درصد مثبت آنفلوانزا، اگر چه کمتر از آستانه هشدار بالا است، ولی بالاتر از رقم کشوری و آستانه هشدار پایین (۵ درصد) گزارش شده است.

همچنین ۴۶.۶ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشته است که شامل گروه سنی زیر ۲ سال، حدود ۱۶.۹ درصد، گروه سنی ۲ تا ۵ سال حدود ۱۳.۵ درصد و گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال، حدود ۱۶.۲ درصد، بوده است.