به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با ثبت پنج زخمی جدید تعداد زخمی های ثبت شده در اراضی اشغالی از زمان جنگ افروزی علیه ایران تاکنون به هشت هزار و ۸۳۱ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تعداد زخمی ها در اراضی اشغالی بعد از آتش بس با ایران در هشت آوریل گذشته در جبهه جنگ با لبنان به ۹۳۰ تن افزایش یافته است.

همچنین از زمان اعلام آتش بس در لبنان در ۱۷ آوریل گذشته ۵۱۵ صهیونیست به بیمارستان های اراضی اشغالی منتقل شده اند. دقایقی قبل نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یک نظامی و زخمی شدن یک تن دیگر در درگیری های جنوب لبنان خبر داد.

لازم به ذکر است که حزب الله در واکنش به نقض گسترده آتش بس لبنان عملیات های قاطعی علیه دشمن صهیونیستی انجام می دهد.