به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه با فریدریش مرتس صدراعظم آلمان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

طبق گزارش اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، سران دو کشور در مورد روابط دوجانبه ترکیه- آلمان و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی رایزنی کردند.

اردوغان در این رایزنی اعلام کرد که ترکیه و آلمان قصد دارند روابط دوجانبه خود را توسعه دهند و ادامه برداشتن گام‌های متقابل برای رسیدن به این هدف مهم است.

رئیس‌جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد که در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که قرار است در آنکارا برگزار شود، اروپا موضوعات دفاعی خود را در چارچوب ناتو تقویت کند و اراده‌ای قوی برای حفظ «پیوند فراآتلانتیکی» نشان داده شود.

اردوغان در ادامه خاطرنشان کرد: برای پایان یافتن جنگ روسیه- اوکراین و دستیابی به صلح دائمی، در خصوص ازسرگیری مذاکرات تلاش می‌کنیم.